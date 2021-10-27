Требуется добавка. Почему в краевом фонде капремонта дефицит достиг 105 млн рублей

1 Откуда взялся дефицит средств — ведь мы отчисляем в фонд деньги?

В самом деле, собственники квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах каждый месяц отчисляем в фонд капремонта (то есть регоператору) взносы — по 5,62−6,89 копеек за «квадрат» общей площади. Это копилка, из которой оплачивается капремонт отдельных домов по плану.

Но, как считает гендиректор регоператора Александр Пономарев, размер взносов в Алтайском крае низкий. И, напомним, в 2021 году взносы не повышались. Кроме того, к проблемам привел рост цен на стройматериалы и рабочую силу. По словам главы Барнаула Вячеслава Франка, за пять лет взнос увеличился на 19%, цены возросли на 50−100%.

В результате сложился дефицит средств на проведение капремонта. Так, ежегодно собственники помещений перечисляют на счет регоператора около 1 млрд рублей. А работы нужно сделать на 2 млрд, сообщил министр строительства и ЖКХ края Иван Гилев. Общее финансовое обеспечение региональной программы в крае — 52%.

Кстати, собираемость взносов на капремонт в регионе высокая — 97,1%, так что неплатежи собственников причиной дефицита она не являются.