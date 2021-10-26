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Экономика

В правительстве Алтайского края объяснили, почему хотят повысить взносы на капремонт

Взносы на капремонт в Алтайском крае, которые ежемесячно уплачивают собственники помещений в многоквартирных домах, скорее всего будут повышены, об этом сообщили на заседании правительства края. Это связано с дефицитом средств у регоператора «Фонд капремонта многоквартирных домов».

В Барнауле проверили капремонт многоквартирных домов.
В Барнауле проверили капремонт многоквартирных домов.
barnaul.org

Глава минстроя края Иван Гилев, рассказавший о реализации программы капремонта многоквартирных домов (а она утверждена до 2043 года), отметил: ее основная проблема — дефицит средств на выполнение работ. По словамминистра, установленный в регионе минимальный размер взноса не покрывает затраты.

Ежегодно собственники помещений перечисляют на счет регионального оператора порядка 1 млрд рублей, в то время как необходимый объем работ оценивается в размере около 2 млрд рублей. По оценке, проведенной Минстроем РФ совместно с «Фондом ЖКХ», в Алтайском крае общее финансовое обеспечение мероприятий региональной программы составляет 52%, — сказал министр.

О том, что финансовая устойчивость регионального фонда капремонта находится «в трудном положении», сообщил и его гендиректор Александр Пономарев.

Напомним, в 2021 году взносы на капремонт не были увеличены — они составляют 5,62−6,89 рублей за кв. метр общей площади помещений в зависимости от конструктивных и технических параметров дома.

На заседании правительства АК.
На заседании правительства АК.
Altairegion22.ru

Как объяснил губернатор края Виктор Томенко, утверждая взносы на 2021 год, он принял волевое решение оставить их на уровне 2020 года из-за плохого состояния экономики. Но сейчас экономика выправляется, а проблемы недостаточных ремонтов накапливаются.

Это было волевое решение, оно популярное, но за такими решениями всегда следуют последствия. Поэтому — готовьте предложения по установлению платы на следующий год, — сказал губернатор, обращаясь к главе минстроя.

Более подробно о том, какие еще механизмы финансирования дефицита прорабатываются и насколько требуется повысить взносы, altapress.ru расскажет в ближайшее время.

Ранее altapress.ru сообщал, что в правительстве РФ утвердили постановление, согласно которому размер платы за капремонт многоквартирных домов в уже заключенных контрактах может измениться из-за роста цен на стройматериалов. Цена договора может быть увеличена не более чем на 25%.

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