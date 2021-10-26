В правительстве Алтайского края объяснили, почему хотят повысить взносы на капремонт

Взносы на капремонт в Алтайском крае, которые ежемесячно уплачивают собственники помещений в многоквартирных домах, скорее всего будут повышены, об этом сообщили на заседании правительства края. Это связано с дефицитом средств у регоператора «Фонд капремонта многоквартирных домов».

Глава минстроя края Иван Гилев, рассказавший о реализации программы капремонта многоквартирных домов (а она утверждена до 2043 года), отметил: ее основная проблема — дефицит средств на выполнение работ. По словамминистра, установленный в регионе минимальный размер взноса не покрывает затраты.

Ежегодно собственники помещений перечисляют на счет регионального оператора порядка 1 млрд рублей, в то время как необходимый объем работ оценивается в размере около 2 млрд рублей. По оценке, проведенной Минстроем РФ совместно с «Фондом ЖКХ», в Алтайском крае общее финансовое обеспечение мероприятий региональной программы составляет 52%, — сказал министр.

О том, что финансовая устойчивость регионального фонда капремонта находится «в трудном положении», сообщил и его гендиректор Александр Пономарев.

Напомним, в 2021 году взносы на капремонт не были увеличены — они составляют 5,62−6,89 рублей за кв. метр общей площади помещений в зависимости от конструктивных и технических параметров дома.

На заседании правительства АК. Altairegion22.ru

Как объяснил губернатор края Виктор Томенко, утверждая взносы на 2021 год, он принял волевое решение оставить их на уровне 2020 года из-за плохого состояния экономики. Но сейчас экономика выправляется, а проблемы недостаточных ремонтов накапливаются.

Это было волевое решение, оно популярное, но за такими решениями всегда следуют последствия. Поэтому — готовьте предложения по установлению платы на следующий год, — сказал губернатор, обращаясь к главе минстроя.

Более подробно о том, какие еще механизмы финансирования дефицита прорабатываются и насколько требуется повысить взносы, altapress.ru расскажет в ближайшее время.

Ранее altapress.ru сообщал, что в правительстве РФ утвердили постановление, согласно которому размер платы за капремонт многоквартирных домов в уже заключенных контрактах может измениться из-за роста цен на стройматериалов. Цена договора может быть увеличена не более чем на 25%.