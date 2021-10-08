8 октября
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Жизнь

Мишустин утвердил повышение платы за капремонт на 25%

Правительство России утвердило постановление, согласно которому размер платы за капитальный ремонт многоквартирных домов в уже заключенных контрактах может измениться из-за роста цен на стройматериалов.

Потрескавшийся бетон.
Потрескавшийся бетон.
СС0

Цена договора может быть увеличена не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе, пишет РБК со ссылкой на документ.

Также указано, что стоимость не должна превышать общий объем средств, которые регоператор ежегодно выделяет на программу капремонта.

Принятые изменения «очень важны для регоператоров и подрядчиков — последних они фактически спасут от работы в убыток и риска банкротства», прокомментировала «Коммерсанту» исполнительный директор Ассоциации регоператоров капремонта Анна Мамонова.

Ранее алтайское УФАС начало проверки рынка основных и вспомогательных стройматериалов после жалоб на выросшие цены, а правительство региона заявило о готовности дофинансировать стоимость строящихся социальных объектов после подорожания материалов.

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