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Экономика

Алтайские власти готовы добавить денег на соцсобъекты из-за скачка цен на стройматериалы

Правительство Алтайского края готово дофинансировать стоимость строящихся социальных объектов после подорожания стройматериалов, заявил глава региона Виктор Томенко во время поездки в Тальменский район.

На стройке. Строители.
На стройке. Строители.
altapress.ru

Дело в том, что конкурсная и проектная документация разрабатывалась по одним расценкам, но по факту складывается другая ситуация.

Например, при строительстве здания школы на 550 мест в Тальменке остро ощущается проблема недофинансирования, темпы работ замедлились с отставанием 3−4 месяца от установленных сроков.

Как уже сообщалось, после роста стоимости различных видов стройматериалов (кабельная продукция, пиломатериалы, отделочные материалы и металлы) возникла необходимость пересчета смет.

Минстрой выпустил приказ, регламентирующий осуществление пересчета.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

«Мы уже ознакомились с приказом и начали по нему отрабатывать с подрядчиками вопросы пересчета стоимости, определения объемов удорожания. Но главное, что на уровне правительства Алтайского края мы приняли решение: да, мы пойдем на этот пересчет. Мы сделаем пересчет по установленным правилам, на основе обосновывающих документов, и готовы будем его дофинансировать — то есть, объекты станут для нас несколько дороже».

В Алтайском крае в 2021 году идут работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 341 объекта на общую сумму более 12 млрд рублей, из которых 4 млрд — средства федерального бюджета, свыше 8 млрд рублей — краевого бюджета.

Ранее altapress.ru рассказывал о промежуточных итогах работы строительной отрасли в 2021 году.

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