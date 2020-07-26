Россиян предупредили о росте цен на домашний интернет

Тарифы на домашний интернет и телевидение в России в 2020 году могут вырасти на 10−15 процентов. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на прогноз аналитиков агентства iKS-Consulting.

Аналитики считают, что абонентская плата за телевидение и услуги широкополосного доступа в интернет в этом году может вырасти на 10−15 процентов.

Те же показатели называли и сами операторы в конце 2019 года.

На увеличение стоимости тарифов влияют инфляция, колебание курса рубля, растущие затраты на исполнение «закона Яровой», а также закона об устойчивом интернете. Еще одним фактором подорожания услуг стала пандемия коронавируса.

Ранее сообщалось, что тарифы на сотовую связь для абонентов в России уже в этом году могут вырасти на 20%. Это произойдет, если государство не компенсирует сотовым компаниям расходы на внедрение бесплатного доступа к социально значимым сайтам