Цены на молочные и мясные продукты вырастут более чем на 10%

Аналитический центр при правительстве РФ прогнозирует в текущем году подорожание мясной и молочной продукции на 12%, сообщают «Известия».

Рост цен на продукцию животного происхождения будет связано с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства, отметила изданию замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра Виктория Павлюшина.

Кроме того, с 1 ноября 2019 года молочная продукция включена в перечень товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий». С 1 июня 2020 года будет введена цифровая маркировка молочных продуктов, что может создать повышенную нагрузку на производителей.

Из-за повышения спроса на пальмовое масло, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на такой вид масла в РФ цены на продукты, в состав которых оно входит, — шоколад, глазурь, вафли, печенье, картофельные чипсы — могут вырасти на 5−7%, пишет bfm.ru.

Также в связи с сокращением посевов гречихи прогнозируется подорожание гречневой крупы на 5−6%.

Ранее сообщалось, что в В 2019 году средние цены на гречневую крупу выросли в России на 45%.

Аналитики выяснили, что сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае — на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае — на 82%.