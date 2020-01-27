Алтай признали лидером по росту цен на гречку

В 2019 году средние цены на гречневую крупу выросли в России на 45%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании «Эвотор», входящей в экосистему Сбербанка.

Аналитики выяснили, что сильнее всего гречка подорожала в Пермском крае — на 91%, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае — на 82%.

«Если в декабре 2018 года гречневая крупа в среднем по России стоила 47,9 рубля за один килограмм, то в декабре 2019 года — уже 69,7 рубля», — говорится в материалах.

Впрочем, в некоторых регионах крупа подешевела. Так, в Еврейской автономной области ценник скинул 12%, в Чукотском автономном округе — минус 8%), в Ямало-Ненецком — минус 5%.

Также отмечается, что с начала 2020 года рост цены на гречку сбавил темп. За период с 14 по 20 января крупа подорожала лишь на 0,3%, а с начала года — на 1,5%.

Аналитики проанализировали средние цены на гречневую крупу по данным чеков с 50 тыс. смарт-терминалов, расположенных в магазинах традиционной (несетевой) розницы. Не принималась в расчет гречневая крупа, продаваемая в пакетиках.

Ранее эксперты объясняли рост стоимости гречки сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства в течение двух предыдущих лет.