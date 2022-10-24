Цены сели. Почему и насколько сильно начала снижаться стоимость стройматериалов

После роста цен из-за нарушения логистических цепочек и санкций, строительные товары начали дешеветь. Стоимость отдельных категорий товаров в Алтайском крае не только достигает своей прошлогодней отметки, но и падает ниже. Почему так происходит, что и насколько дешевеет, а что несмотря ни на что дорожает — в материале altapress.ru.

Какими были цены раньше

По данным Ростата, за первую половину 2022 года цены на стройматериалы повысились примерно на 25%. Санкции и обрушение логистических цепочек привели к увеличению стоимости эмалей и масляных красок, рубероида, красного кирпича, керамической плитки, обоев и цемента.

Руководитель студии дизайна «Квадрат» Олег Рожнев в беседе с altapress.ru отмечал рост цены на черновые материалы на 30−40% в августе. Это в сравнении с предоперационном периодом.

«До февраля для отделки квадратного метра требовались 6−7 тыс. рублей. Летом — 8−10 тыс. рублей. И это без самих работ», — говорил он.

В апреле покупатели заметили рост цен на унитазы и прочую сантехнику. По данным РБК, он доходил до 70%. В премиум-сегменте рост составлял 10−25%.

Недвижимость. Ремонт в квартире. СС0

Как сейчас

В сентябре сложилась следующая картина: цены на материалы для строительства и ремонта находятся приблизительно на уровне 2021 года. Такие данные нам приводят в компании «Альтерра».

Роман Трефилов,

владелец компании «Альтерра»:

Материалы для строительства (HARD DIY) существенно подешевели, что мы и прогнозировали ранее. Так, профили для отделочных работ потеряли до 34% в цене, чем в 2021 году. Материалы для «теплого контура» среднего частного дома из автоклавного газобетона на сентябрь 2022 года дешевле на 15%, чем в аналогичном периоде 2021 года.

«Газобетон „Сибит“ сильно упал в цене давно: в июле-июне. Раньше он стоил и 9,7 тыс. рублей — сейчас 5,6 тыс. рублей. Ощутимые изменения», — подтверждает директор по строительству компании «Фирсова Слобода» Борис Шумилин. — Также у поставщиков снизилась стоимость окон, кровли и прочих железных изделий".

На 18,8% снизилась цена черного металлопроката в сентябре, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает «Альтерра». Также, по данным компании, в том же месяце на 13,5% упала стоимость железного профнастила и металлической черепицы.

В компании «Гермес-строй» также зафиксировали понижение цен. С начала года в два раза подешевели «деревяшки»: ДВП, ДСП, ОСП плиты. Сейчас цена листа стартует от 250, 750 и 160 рублей соответственно.

Как отмечают некоторые спикеры, сейчас вопрос доступности материалов связан не столько с их стоимостью, сколько с нарушением логистики.

Борис Шумилин,

директор по строительству компании «Фирсова Слобода»:

Это привело нас к задержке получения отопительных приборов, котлов, труб. Раньше нужные товары доставляли нам две-три недели, а сейчас этот срок может растянутся до шести месяцев.

Отопление. Тепло. Батареи. unsplash.com

Почти на 1% снизилась стоимость стройматериалов в сентябре 2022 года, по данным Росстата.

Почему цены падают

Причин падения цен назвали несколько. Например, есть вероятность, что мощный рост цен на стройматериалы весной, а также нестабильная экономическая ситуация охладили спрос. В компании «Алтайстрой» отметили, что понижение цен, например, на газобетон к зиме — это стандартная практика.

Некоторые эксперты отмечают, что снижение стоимости может быть связано с ограничениями экспорта. Особенно это коснулось древесины.

Как отметили в «Альтерре», в начале сезона рынок испытывал дефицит ряда товаров, привозимых из-за рубежа. Сейчас эту проблему решили с помощью поиска альтернативных позиций.

Роман Трефилов,

владелец компании «Альтерра»:

Что будет завтра, судить можно осторожно, потому что ситуация достаточно непредсказуемая. Однако очевидно, что покупать товары для строительства дома, сейчас наиболее выгодно, потому что цены на базовые стройматериалы сейчас наиболее низкие за последний год.

Краски. СС0

Что дорожает

Особенно резкого повышения цен на отдельные категории товаров в барнаульских строительных магазинах не заметили. В «Альтерре» зафиксировали рост стоимости материалов для чистовой отделки и «мелкого» ремонта.

«Коммерсант», ссылаясь на данные гендиректора Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Марии Ярмальчук, сообщил о росте цен на ряд стройматериалы в октябре. Так, тарированный цемент и другие вяжущие материалы в России подорожали на 30%, а горюче-смазочные — на 20%.