Хватит ли метра. Площадь квартир в России сократилась за последнее десятилетие

Площадь квартир в России уменьшилась на 16,6% за десять лет, заявила исполнительный директор фонда Институт экономики города (ИЭГ) Татьяна Полиди.

Как сообщает «Коммерсантъ», за последнее десятилетие средняя площадь квартир сократилась до 52,3 кв. м.

В московских новостройках комфорт-класса, они стали меньше на 25% по сравнению с тремя годами ранее, заявили эксперты по недвижимости.

С 2020 года также увеличилось количество студий — с 9 до 20,5%. К 2030-му обеспеченность россиян жильем вырастет на 10,7% по сравнению с 2021 годом, спрогнозировали в ИЭГ.

Для этого планируют построить больше малогабаритных квартир. Однако, по мнению экспертов, это не решит проблему полностью, поскольку такая жилплощадь в основном популярна у студентов и одиноких людей.

Ранее Алтайский крае вошел в ТОП-3 регионов с максимальным подорожанием жилья.

Между тем цены на квартиры в барнаульских новостройках перестали расти.