14 октября
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Недвижимость

Цены на квартиры в барнаульских новостройках перестали расти

Новостройки Барнаула перестали дорожать и хуже продаются. За сентябрь в краевой столице приобрели 312 квартир. Это на 23% меньше, чем в августе, следует из обновленных проектных деклараций Дом.рф. Об этом пишет «Толк».

Строительство. Недвижимость.
Строительство. Недвижимость.
СС0

Средняя стоимость «жилого квадрата» снизилась с 95,7 до 85 тыс. рублей.

Всего за прошедший месяц застройщики реализовали квартиры на 1,54 млрд — на 30% меньше, чем в августе.

Наиболее дорогой кв. м продали в ЖК на ул. Пролетарская, 80 почти за 146 тыс. рублей, а самый дешевый — за 60 тыс. рублей в ЖК на пр. Северный Власихинский.

Ранее, сообщали эксперты, временно сократилась выдача ипотеки из-за начала частичной мобилизации. Упал и спрос на недвижимость в целом.

Кстати, барнаульцы раскрыли ошибку на фасаде нового ЖК. Какую — рассказываем в нашем поэтическом материале.

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