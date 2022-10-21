21 октября
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Недвижимость

Под бочком у Росгвардии. В старом центре Барнаула начали строительство элитного ЖК с часовой башней

На ул. Короленко, 86 появился глубокий котлован. Строители начали возводить многоэтажный дом повышенный комфортности. Эскизный проект здания градсовет одобрил в марте 2022 года.

Началось строительство дома на Короленко, 86.
Началось строительство дома на Короленко, 86.
altapress.ru.

Строительство ЖК начали на месте двух снесенных домов. Разрабатывали проект архитектор Владимир Золотов и компания «Алтайгражданпроект». Заказчик — ООО «Доверие», связанный со строительной компанией «ПакПластика».

Первый этаж займут общественные помещения. Остальные — под 63 квартиры: еврооднушки, -двушки, -трешки, -четырешки. Территорию вокруг озеленят крупномерами и кустарниками, а двор освободят от машин. Появится подземная двухуровневая парковка на 70 мест для жильцов. 13 гостевых — оборудуют за красной линией.

Защита дому обеспечена: рядом расположен отдел вневедомственной охраны Росгвардии.

Визуализация проекта жилого дома на ул. Короленко, 86.
Визуализация проекта жилого дома на ул. Короленко, 86.
Мастерская Владимира Золотова.
Визуализация проекта жилого дома на ул. Короленко, 86.
Визуализация проекта жилого дома на ул. Короленко, 86.
Мастерская Владимира Золотова.
Текущая ситуация на ул. Короленко.
Текущая ситуация на ул. Короленко.
Мастерская Владимира Золотова.

Как рассказывал Владимир Золотов, они создали запоминающийся архитектурный объект, который сможет привлечь туристов.

Интересно, что на визуализации мы видим переработанный проект. Изначально мэрии представили готический вариант с острыми коньками двухскатных крыш и краснокирпичными фасадами. Всю работу проектировщиков раскритиковали и отправили на переделку. Так город и получит дом в бело-серых тонах с плоскими крышами и башней с часами.

Визуализация проекта жилого дома на ул. Короленко, 86.
Визуализация проекта жилого дома на ул. Короленко, 86.
Мастерская Владимира Золотова.

Подробнее о проекте ЖК altapress.ru писал в этом материале.

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