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Центральный Банк РФ назвал признаки хищения денег с банковских карточек

ЦБ РФ вывесил на своем сайте информацию о признаках хищения денег с банковских карт — несанкционированных операций, которые банки обязаны блокировать. Публикации ждали: закон о блокировке карт приняли еще летом, и в последнее время сообщения о том, что это происходит, участились.

Банковские карточки, долги.
Банковские карточки, долги.
Михаил Смолянников

Признаки операций, которые должны быть приостановлены банком из-за того, что, возможно, проводятся без согласия клиента, содержатся в приказе ЦБ РФ. Наполним, заблокирован может быть не только перевод с карты, но и доступ к онлайн-банку и электронному кошельку.

И вот документ ЦБ утвержден в развитие принятого летом 2018 года закона № 167-ФЗ, направленного на противодействие несанкционированным операциям и защиту клиентов банков от хищения средств кибермошенниками.

ЦБ указал три признака мошеннической операции, в соответствии с которыми банки обязаны ее блокировать.

  1. Банк должен приостановить выполнение денежного перевода, если информация о его получателе уже есть в базе данных ЦБ о случаях или попытках хищений.
  2. Параметры устройств, которые используются для перевода через онлайн-банк, совпадают с информацией из той же базы данных Центробанка.
  3. Характер, объем и параметры операций не соответствуют тем, которые обычно совершает клиент. Здесь речь идет о суммах, периодичности, времени суток и месте транзакций, которые обычно проводит клиент банка.

В целом же банки должны сами определять подлинность тех или иных операций. Если банк сочтет транзакции несанкционированными, его представители должны связаться с клиентом незамедлительно для выяснения всех вопросов. Если же связаться с клиентом не удалось, банк вправе приостановить такую операцию на срок до двух суток.

Как показывает практика, банки либо перезванивают клиенту, либо высылают ему смс-сообщение с просьбой срочно позвонить по указанному номеру телефона.

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