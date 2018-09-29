Центральный Банк РФ назвал признаки хищения денег с банковских карточек

ЦБ РФ вывесил на своем сайте информацию о признаках хищения денег с банковских карт — несанкционированных операций, которые банки обязаны блокировать. Публикации ждали: закон о блокировке карт приняли еще летом, и в последнее время сообщения о том, что это происходит, участились.