Цифровые люди. Как барнаульцы Саша и Даша решили взять ипотеку онлайн и что из это вышло

Семья барнаульских менеджеров попробовала, каково это, взять ипотечный кредит, да еще и онлайн. Себя они называют «цифровыми людьми»: «Мы в компьютере только что собачку не прогуливаем», — шутят ребята. Но такую серьезную сделку ни разу не заключали, не отрываясь от компьютера. На покупку квартиры в ипотеку их сподвигла новая льготная программа — они рассказали, как это у них происходило.

Калькулятор вам в руки

Вообще-то, наша маленькая семья (@Sasha и @Dasha) не дозрела до ипотеки. Ну, то есть мы так думали, пока наша вездесущая маменька не прослышала про ипотеку с господдержкой под 6,5% годовых.

И пока она не взялась, засучив рукава, убеждать нас, что мы отстали от жизни и льготную ипотеку сейчас берут все. Мы, конечно, не все. Но аргументы у мамы, как всегда, железные.

«Вы вот сколько сейчас платите за аренду своей двушки? 15 тысяч? Купите квартиру в ипотеку — будете платить столько же, но деньги станете отдавать не дяде, а в оплату своей же недвижимости. Калькулятор Альфа-Банка вам в руки», — примерно так рассуждала она.

Расчет ипотеки. Фото Анны Зайковой

Ипотека с господдержкой в Альфа-Банке это…

Максимальная сумма в Алтайском крае — 6 млн рублей.

Ставка — 6,5% годовых на весь срок кредита.

Возможность использовать маткапитал и другие виды господдержки.

Срок — до 30 лет.

Выбираем жилье

Если честно, о покупке жилья в ипотеку мы подумывали и раньше. И изучали цены на рынке. Оказалось, небольшие двушки в 40−50 «квадратов» стоят в Барнауле от 2,2 до 2,9 млн рублей.

Но спорили, где покупать: вторичку в старом фонде или первичку в новостройке? В центре или в новом квартале, где море молодежи? А пока спорили, подоспела госпрограмма с ее ставкой 6,5%. И мама с ее советами.

«Во-первых, учтите: программа действует до 1 ноября. Во-вторых, по этой программе можно купить жилье только в новостройке», — компетентно проконсультировала она.

Мы и решились.

Онлайн-ипотека. Фото Анны Зайковой

Факт Ипотечный кредит по программе «ипотека под 6,5%" направляют на покупку жилья на первичном рынке и в уже сданном в эксплуатацию объекте, но только у застройщика.

Выбираем сумму кредита

Для начала мы немного поиграли с калькулятором на сайте банка, погоняв туда-сюда «бегунок», чего и вам советуем. Там все понятно: чем дольше срок кредита и больше первоначальный взнос — тем меньше платишь по кредиту каждый месяц.

Калькулятор — штука, которая помогает легко рассчитать ежемесячный платеж. Нам бы хотелось, чтобы на вопрос: «Есть ли жизнь при ипотеке»? — мы бы смело отвечали: «Есть, и еще какая». Поэтому решили больше двушки пока не покупать, чтобы было на что жить, пока гасишь кредит.

Расчет был такой. По госпрограмме кредит можно взять на 30 лет — решили ограничиться 20 годами. И надо самому иметь минимум 15% от стоимости квартиры — мы решили вложить 20%. Для двушки это 400−500 тыс. рублей. Такую сумму мы потянем — накопили общими семейными усилиями.

Онлайн-ипотека. Фото Анны Зайковой

Сколько будем платить

Цена двушки: 2,5 млн рублей

Наш взнос — 20%: 520 тыс. рублей

Наш кредит: 1,98 млн рублей

Срок кредита: 20 лет.

Ежемесячный платеж: 14,7 тыс. рублей.

На какую сумму взять кредит

Нашли двушку в новостройке мы не сразу, но это не сложно — сейчас у всех застройщиков неплохие сайты. Мама где-то вычитала, что маленькие квартиры все раскуплены. И все же нам повезло — мы нашли жилье на 13-м этаже (на счастье).

Правда, не в центре — но зато рядом остановка, в микрорайоне уже построен детсад (пока не надо, но скоро пригодится). А главное — срок ввода жилья совсем близко.

И еще одна маленькая тонкость. Цена выбранной квартиры — 2,5 млн рублей. Но сумму кредита при заполнении заявки лучше указать с запасом — на случай, если подберем квартиру подороже.

Уменьшить срок и сумму можно в рамках этой же заявки. А чтобы взять больше, нужно писать новую, отменив прежнюю. Когда заявка с одобренным решением отменяется, а потом перезапускается на сумму чуть большую, может прийти отказ — так, оказывается, работает скоринговая система.

Нам рисковать не хотелось. Так что после всех расчетов мы приступили к оформлению заявки прямо на сайте банка.

Расчет ипотеки-онлайн. Фото Анны Зайковой

Как мы оформляли заявку на сайте банка

Первый шаг — заполнение анкеты на сайте банка. Она несложная и интуитивно понятная. Второй — прикрепить к ней фото документов — мы сделали их на мобильный телефон. Все, анкета ушла в банк.

Уже после всех хлопот друзья спросили нас, в каком банке лучше взять кредит на жилье? Мы принимали решение просто. Во-первых, мы зарплатные клиенты Альфа-Банка (а его клиенты предоставляют всего один документ для ипотеки — паспорт). Во-вторых, нам нравятся его онлайн-сервисы. В том числе возможность, не выходя из дома или офиса, оформить ипотеку.

В итоге кредит нам одобрили за 15 минут: выслали уведомление на электронную почту, а к нему еще и смску. Но, говорят, клиенты, не имевшие раньше дел с Альфа-Банком, тоже ждут недолго: одобрение приходит в течение дня.

Кстати, решение об одобрении действует три месяца — это на случай, если вы еще не определились с выбором квартиры.

Онлайн-ипотека. Фото Анны Зайковой

Факт Если по справке 2-НДФЛ официальный доход невелик, то в Альфа-Банке примут во внимание дополнительный заработок. Банк одобрит заявку, если на последнем месте работы вы числитесь всего четыре месяца. Минимальный трудовой стаж заемщика — всего 1 год.

Как мы покупали квартиру

Но мы-то с квартирой определились. Получив одобрение по кредиту, мы не стали медлить и отправились в офис застройщика — благо, квартиру на 13-м этаже мы забронировали.

Правда, перед подписанием всех бумаг надо было получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) — с ее помощью и подписывают все документы по кредиту и договор долевого участия. Но на это ушло пять минут в центре регистрации — адрес нам подсказали у застройщика.

И уже в офисе застройщика @Sasha подписал договор долевого участия. А менеджер тут же отправил документ в банк для одобрения залога. Спустя минуту из банка пришли кредитные документы — на подпись. @Sasha подписал и их.

Сделку купли-продажи мы, как цифровые люди, зарегистрировали в Росреестре онлайн. Ждем, когда сдадут дом — осталось совсем немного. Ну вот, собственно и все. Нет, почти все.

Онлайн-ипотека. Фото Анны Зайковой

Тайминг получения кредита

Подали заявку на ипотечный кредит онлайн за 20 минут.

Получили одобрение за 15 минут.

Подписали договор долевого участия и получили деньги без визита в банк за 30 минут.

Итого: 65 минут

Надо ли страховаться?

Друзья часто задают нам еще один вопрос: надо ли оплачивать страховку и не стоит ли на ней сэкономить?

Мы поначалу сами не знали, как быть. Убедила предусмотрительная мама: она много лет работала страховым агентом и точно знает, что за 20 лет, пока будешь гасить кредит, может случиться всякое.

Она была за страховку — и мы так и сделали: застраховали жизнь и здоровье — кстати, тоже дистанционно. Вообще ж, при получении ипотечного кредита можно застраховать имущество, жизнь и/или здоровье, право собственности.

Чуть не забыли: скачали себе на телефон мобильное приложение для погашения ипотеки. Всегда видно, сколько погашено, сколько осталось, и дату погашения не пропустишь.

Центр ипотечного кредитования АО Альфа-Банк:

тел. 8−800−200−00−35

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