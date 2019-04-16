У телеканалов Барнаула и Бийска появился шанс сохранить вещание после отключения ТВ в «аналоге»

В начале апреля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о так называемой 22-й кнопке — на нее решили разместить муниципальные каналы, которым пока не находилось место в цифровом телевидении. Скорее всего, на эту кнопку сможет претендовать барнаульский телеканал «Наши новости» и проекты «Бийского телевидения», которые в ближайшее время переживут ребрендинг.

В чем суть законопроекта о 22-й кнопке

Законопроект о 22-й кнопке вносит поправки в законы «О средствах массовой информации» и «О связи», уточняя перечень обязательных и общедоступных каналов. Раньше к ним относились 20 телеканалов двух цифровых мультиплексов плюс региональные каналы на 21-й кнопке, которые выбрали по конкурсу. В Алтайском крае это «Катунь 24».

Теперь в перечень добавятся еще муниципальные каналы, которые планируется разместить на 22-й кнопке. Речь идет о распространении в сетях операторов кабельного ТВ, как и в случае с каналами 21-й кнопки. Операторы будут обязаны транслировать программы этих каналов.

В каждом муниципалитете выберут свой местный канал. Порядок отбора определит правительство РФ. Не менее 20% от общего времени муниципального канала должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения. И не менее 75% - контент российского производства.

Под действие закона попадают 140 телеканалов, какие именно на сайте Госдумы РФ на уточняется.

Что теперь будет с муниципальным ТВ в Алтайском крае

Гендиректор «Сибирской медиагруппы» (владеет «Нашими новостями» и «Бийским телевидением») Андрей Абрамов не исключает, что закон о 22-й кнопке еще будет уточняться, так как пока он принят только в первом чтении.

Андрей Абрамов,

гендиректор «Сибирской медиагруппы»:

Мы за ним наблюдаем, отслеживаем все изменения и настроены участвовать в конкурсе, чтобы наши телеканалы в Барнауле и Бийске на эту 22-ю кнопку попали.

Напомним, в январе 2018 года стало известно, что «Сибирская медиагруппа» проведет ребрендинг своих телеканалов — они получат единое название «Толк». По словам Абрамова, вещание обновленного канала начнется уже на следующей неделе — 22 или 23 апреля.

Смогут ли претендовать на 22-ю кнопку каналы малых городов и районов Алтайского края, пока не понятно. Их в регионе более десятка, но работают не все. Источник altapress.ru, знакомый с ситуацией в местном телевидении, считает, что есть только один шанс сохранить эти каналы — «вставить» их в сетку «Катуни 24».

Altapress.ru направил вопросы начальнику управления Алтайского края по печати и массовым коммуникациям Евгению Нечепуренко. Он не смог ответить на них оперативно, сказав, что ему нужно время для анализа законопроекта.

Аналоговое телевидение в Алтайском крае планируют отключить 3 июня 2019 года.