Домашние дела зачастую «съедают» у женщин все свободное время. Отработав положенные 8 часов и придя домой, практически каждая жена и мать должна вновь взяться за работу, только уже домашнюю. Приготовить еду, постирать белье, навести порядок, сделать с ребенком уроки — и это далеко не полный перечень женских повседневных обязанностей. К счастью, у женщин появилась альтернатива их труду. Можно заказать готовую еду и просто пойти в кафе, воспользоваться услугами няни, либо пригласить профессионального уборщика, например, отсюда: myuborka24.ru.

Уборка — дело рук профессионалов. Фото предоставлено рекламодателем

Почему профессиональная уборка лучше?

Хорошо, что представительницы прекрасного пола поняли, что строить карьеру, самосовершенствоваться, добиваться поставленных целей, путешествовать можно, не забывая при этом про дом и семью.

Полномочия по уборке квартиры можно делегировать профессиональным уборщикам. В том, что за вас убирается в доме другой человек, нет ничего плохого. Да, хозяйка лучше знает, где что у нее лежит. Но уборка отнимает огромное количество времени и сил, а еще чистящие средства портят кожу. А так важно, чтобы была качественная и в то же время экологичная уборка квартир, особенно если есть дети или аллергики.

Так уж повелось, что русская женщина считает своим святым долгом содержать в порядке свое жилище. Как бы ни устала на работе, она вынуждена из последних сил наводить чистоту и порядок в доме. Но порой это ей не удается. Если в квартире есть маленькие дети и животные — задача практически невыполнима.

Многие женщины вынуждены все домашние дела откладывать на выходные. И в результате, вместо отдыха с семьей и детьми, посещения родителей и родственников, приходится заниматься уборкой. Получается, что рабочая неделя совсем не имеет выходных. А они нужны, чтобы восстановить работоспособность.

Причин, чтобы пользоваться услугами клининговых компаний, немало. К тому же, профессиональный клининг имеет множество преимуществ:

Избавляет от забот по уборке квартиры. У женщины появляется свободное время , которое она может провести с семьей , сходить в салон красоты , пообщаться с подругами. Дети не запомнят , кто почистил ковер , но точно не забудут , что мамы не было рядом в выходные.

У женщины появляется свободное время которое она может провести с семьей сходить в салон красоты пообщаться с подругами. Дети не запомнят кто почистил ковер но точно не забудут что мамы не было рядом в выходные. Профессиональный уборщик уберет квартиру лучше. В клининговых компаниях работают специально обученные сотрудники , которые владеют различными приемами удаления пятен и грязи с разных поверхностей. Обычной хозяйке , чтобы вывести пятно с ковра или дивана , придется перепробовать десятки разных способов , и не факт , что они обернутся удачей. Клинеры владеют такими тонкостями , о которых многие женщины даже и не догадываются. Например , тряпка из микрофибры отлично справляется с пылью , а тряпка из полиэстера пыль поднимает.

В клининговых компаниях работают специально обученные сотрудники которые владеют различными приемами удаления пятен и грязи с разных поверхностей. Обычной хозяйке чтобы вывести пятно с ковра или дивана придется перепробовать десятки разных способов и не факт что они обернутся удачей. Клинеры владеют такими тонкостями о которых многие женщины даже и не догадываются. Например тряпка из микрофибры отлично справляется с пылью а тряпка из полиэстера пыль поднимает. Берет на себя сложную работу. Не всегда уборка — это только мытье пола. Периодически требуется мытье окон , балконов , чистка санузла , бытовой техники. Все это требует больших сил и затрат , чем обычная ежедневная уборка.

Не всегда уборка — это только мытье пола. Периодически требуется мытье окон балконов чистка санузла бытовой техники. Все это требует больших сил и затрат чем обычная ежедневная уборка. Экономит средства. Несмотря на то , что за услуги нужно платить , не стоит забывать , что специальные средства и техника тоже стоит немалых денег. Не каждой семье по карману профессиональный моющий пылесос. Чтобы полноценно навести порядок в квартире , нужно приобрести десятки разных чистящих средств — для пола , керамики , зеркал , стекол , посуды , оргтехники и т.п.

Уборка — дело рук профессионалов. Фото предоставлено рекламодателем

Но уборка квартиры — это не единственная домашняя обязанность. Женщина может выбрать для себя более приятное занятие. Например, готовить, ходить за покупками, стирать одежду. А часть домашних обязанностей можно делегировать специалистам. Никто не удивляется, зачем нужно вызвать сантехника, если засорилась раковина. Мужчины с легкостью поручают мастерам то, что в принципе могли бы сделать сами. Услуга «муж на час» пользуется спросом. Так зачем стесняться, когда хочется поручить уборку квартиры профессионалу?

Когда точно нужен клининг?

В клининговых компаниях работают специалисты, которые могут справиться с самой трудной задачей. Даже если хозяйка предпочитает сама убирать квартиру, бывают случаи, когда точно лучше воспользоваться услугами профессионального уборщика:

Генеральная уборка. 1−2 раза в год необходимо провести комплексную уборку. В нее входит удаление пыли и грязи со всех поверхностей , включая потолок , гардины , люстры. Профессиональный уборщик справится со всеми труднодоступными местами. Удалит не только пыль , но и сложные загрязнения , такие как жир на вытяжке. Квартира будет не только чистой , но и безопасной для проживания , потому что в обязанности клинера , также входит удаление грибка , бактерий.

1−2 раза в год необходимо провести комплексную уборку. В нее входит удаление пыли и грязи со всех поверхностей включая потолок гардины люстры. Профессиональный уборщик справится со всеми труднодоступными местами. Удалит не только пыль но и сложные загрязнения такие как жир на вытяжке. Квартира будет не только чистой но и безопасной для проживания потому что в обязанности клинера также входит удаление грибка бактерий. Уборка после ремонта. Даже косметический ремонт приносит много грязи , пыли и строительного мусора. А если ремонт капитальный , когда приходится вскрывать полы и стены , то мусора будет в десятки раз больше.

Даже косметический ремонт приносит много грязи пыли и строительного мусора. А если ремонт капитальный когда приходится вскрывать полы и стены то мусора будет в десятки раз больше. Рождение ребенка. Возвращаясь из роддома , женщина хотела бы увидеть квартиру чистой и готовой к приему малыша. Делать это самой до родов или после — не лучший вариант. Команда профессионалов приведет в порядок все комнаты , почистит бытовую технику , ковры , домашний текстиль , санитарные помещения.

Возвращаясь из роддома женщина хотела бы увидеть квартиру чистой и готовой к приему малыша. Делать это самой до родов или после — не лучший вариант. Команда профессионалов приведет в порядок все комнаты почистит бытовую технику ковры домашний текстиль санитарные помещения. Сдача квартиры в аренду. Подготовка жилища к въезду жильцов — это трудоемкое занятие. Чаще всего , съезжая , предыдущие жильцы оставляют после себя настоящий бардак , убирать который вынуждены владельцы квартиры.

Подготовка жилища к въезду жильцов — это трудоемкое занятие. Чаще всего съезжая предыдущие жильцы оставляют после себя настоящий бардак убирать который вынуждены владельцы квартиры. Срочная уборка. Внезапно приезжает любимая свекровь , намечен семейный праздник — поводов для срочного наведения порядка в жизни бывает немало. А времени может и не быть. Один звонок — и команда специалистов за считанные часы наведет в квартире идеальный порядок.

Внезапно приезжает любимая свекровь намечен семейный праздник — поводов для срочного наведения порядка в жизни бывает немало. А времени может и не быть. Один звонок — и команда специалистов за считанные часы наведет в квартире идеальный порядок. Санитарная уборка. Если в квартире завелись тараканы , и пришлось применять отравляющие химикаты , то понадобится тщательная уборка , чтобы удалить и погибших паразитов , и остатки средств против них.

Уборка — дело рук профессионалов. Фото предоставлено рекламодателем

Услуги клининговых компаний необходимы владельцам домашних питомцев. Шерсть проникает всюду, и удалить ее особенно с мягкой мебели, ковров, одежды непросто.

Профессиональные уборщики найдут грамотный подход к любым загрязнениям.