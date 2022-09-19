Уборка – дело рук профессионалов.

Почему профессиональная уборка лучше?
Хорошо, что представительницы прекрасного пола поняли, что строить карьеру, самосовершенствоваться, добиваться поставленных целей, путешествовать можно, не забывая при этом про дом и семью.
Полномочия по уборке квартиры можно делегировать профессиональным уборщикам. В том, что за вас убирается в доме другой человек, нет ничего плохого. Да, хозяйка лучше знает, где что у нее лежит. Но уборка отнимает огромное количество времени и сил, а еще чистящие средства портят кожу. А так важно, чтобы была качественная и в то же время экологичная уборка квартир, особенно если есть дети или аллергики.
Так уж повелось, что русская женщина считает своим святым долгом содержать в порядке свое жилище. Как бы ни устала на работе, она вынуждена из последних сил наводить чистоту и порядок в доме. Но порой это ей не удается. Если в квартире есть маленькие дети и животные — задача практически невыполнима.
Многие женщины вынуждены все домашние дела откладывать на выходные. И в результате, вместо отдыха с семьей и детьми, посещения родителей и родственников, приходится заниматься уборкой. Получается, что рабочая неделя совсем не имеет выходных. А они нужны, чтобы восстановить работоспособность.
Причин, чтобы пользоваться услугами клининговых компаний, немало. К тому же, профессиональный клининг имеет множество преимуществ:
- Избавляет от забот по уборке квартиры. У женщины появляется свободное время, которое она может провести с семьей, сходить в салон красоты, пообщаться с подругами. Дети не запомнят, кто почистил ковер, но точно не забудут, что мамы не было рядом в выходные.
- Профессиональный уборщик уберет квартиру лучше. В клининговых компаниях работают специально обученные сотрудники, которые владеют различными приемами удаления пятен и грязи с разных поверхностей. Обычной хозяйке, чтобы вывести пятно с ковра или дивана, придется перепробовать десятки разных способов, и не факт, что они обернутся удачей. Клинеры владеют такими тонкостями, о которых многие женщины даже и не догадываются. Например, тряпка из микрофибры отлично справляется с пылью, а тряпка из полиэстера пыль поднимает.
- Берет на себя сложную работу. Не всегда уборка — это только мытье пола. Периодически требуется мытье окон, балконов, чистка санузла, бытовой техники. Все это требует больших сил и затрат, чем обычная ежедневная уборка.
- Экономит средства. Несмотря на то, что за услуги нужно платить, не стоит забывать, что специальные средства и техника тоже стоит немалых денег. Не каждой семье по карману профессиональный моющий пылесос. Чтобы полноценно навести порядок в квартире, нужно приобрести десятки разных чистящих средств — для пола, керамики, зеркал, стекол, посуды, оргтехники и т.п.
Но уборка квартиры — это не единственная домашняя обязанность. Женщина может выбрать для себя более приятное занятие. Например, готовить, ходить за покупками, стирать одежду. А часть домашних обязанностей можно делегировать специалистам. Никто не удивляется, зачем нужно вызвать сантехника, если засорилась раковина. Мужчины с легкостью поручают мастерам то, что в принципе могли бы сделать сами. Услуга «муж на час» пользуется спросом. Так зачем стесняться, когда хочется поручить уборку квартиры профессионалу?
Когда точно нужен клининг?
В клининговых компаниях работают специалисты, которые могут справиться с самой трудной задачей. Даже если хозяйка предпочитает сама убирать квартиру, бывают случаи, когда точно лучше воспользоваться услугами профессионального уборщика:
- Генеральная уборка. 1−2 раза в год необходимо провести комплексную уборку. В нее входит удаление пыли и грязи со всех поверхностей, включая потолок, гардины, люстры. Профессиональный уборщик справится со всеми труднодоступными местами. Удалит не только пыль, но и сложные загрязнения, такие как жир на вытяжке. Квартира будет не только чистой, но и безопасной для проживания, потому что в обязанности клинера, также входит удаление грибка, бактерий.
- Уборка после ремонта. Даже косметический ремонт приносит много грязи, пыли и строительного мусора. А если ремонт капитальный, когда приходится вскрывать полы и стены, то мусора будет в десятки раз больше.
- Рождение ребенка. Возвращаясь из роддома, женщина хотела бы увидеть квартиру чистой и готовой к приему малыша. Делать это самой до родов или после — не лучший вариант. Команда профессионалов приведет в порядок все комнаты, почистит бытовую технику, ковры, домашний текстиль, санитарные помещения.
- Сдача квартиры в аренду. Подготовка жилища к въезду жильцов — это трудоемкое занятие. Чаще всего, съезжая, предыдущие жильцы оставляют после себя настоящий бардак, убирать который вынуждены владельцы квартиры.
- Срочная уборка. Внезапно приезжает любимая свекровь, намечен семейный праздник — поводов для срочного наведения порядка в жизни бывает немало. А времени может и не быть. Один звонок — и команда специалистов за считанные часы наведет в квартире идеальный порядок.
- Санитарная уборка. Если в квартире завелись тараканы, и пришлось применять отравляющие химикаты, то понадобится тщательная уборка, чтобы удалить и погибших паразитов, и остатки средств против них.
Услуги клининговых компаний необходимы владельцам домашних питомцев. Шерсть проникает всюду, и удалить ее особенно с мягкой мебели, ковров, одежды непросто.
Профессиональные уборщики найдут грамотный подход к любым загрязнениям.