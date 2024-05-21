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Потребитель

Участники выставки-ярмарки «Выбирай свое!» в Барнауле представят свою продукцию

В субботу, 25 мая, на улице Мало-Тобольской пройдет яркое событие — ярмарка местных товаропроизводителей «Выбирай свое!», приуроченная к празднованию Дня российского предпринимательства. В честь профессионального праздника представители малого и среднего бизнеса представят на суд горожан и гостей города свою продукцию от продуктов питания до бытовой химии.

Ярмарка местных товаропроизводителей «Выбирай свое!» пройдёт в Барнауле 25 мая.
Ярмарка местных товаропроизводителей «Выбирай свое!» пройдёт в Барнауле 25 мая.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Мероприятие организует комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в городе Барнауле на 2024-2030 годы».

В программе мероприятия:

  • красочная, широкая ярмарка;
  • детская анимационная программа;
  • выступление творческих коллективов города Барнаула;
  • флеш-моб под девизом «Мечтай! Дерзай! Воплощай!»;
  • работа фото-зон;
  • интерактивный розыгрыш подарков от участников мероприятия.

Участие в ярмарке примут более 30 предприятий местных производителей: ООО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Ренессанс косметик», ООО «Магия трав», Раковаря «Где раки», ООО «Кондитерская фирма "Алтай"», «Звезда Алтая», Туристический центр «Горная аптека» и другие.

Мероприятие пройдет с 11.00 до 19.00 часов.

Будет музыка, игры, подарки и много вкусной еды! Каждый сможет попробовать и приобрести алтайскую продукцию.

Ярмарка местных товаропроизводителей «Выбирай свое!» пройдёт в Барнауле 25 мая.
Ярмарка местных товаропроизводителей «Выбирай свое!» пройдёт в Барнауле 25 мая.
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

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