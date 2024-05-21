Участники выставки-ярмарки «Выбирай свое!» в Барнауле представят свою продукцию

Мероприятие организует комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в городе Барнауле на 2024-2030 годы».
В программе мероприятия:
- красочная, широкая ярмарка;
- детская анимационная программа;
- выступление творческих коллективов города Барнаула;
- флеш-моб под девизом «Мечтай! Дерзай! Воплощай!»;
- работа фото-зон;
- интерактивный розыгрыш подарков от участников мероприятия.
Участие в ярмарке примут более 30 предприятий местных производителей: ООО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Ренессанс косметик», ООО «Магия трав», Раковаря «Где раки», ООО «Кондитерская фирма "Алтай"», «Звезда Алтая», Туристический центр «Горная аптека» и другие.
Мероприятие пройдет с 11.00 до 19.00 часов.
Будет музыка, игры, подарки и много вкусной еды! Каждый сможет попробовать и приобрести алтайскую продукцию.
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