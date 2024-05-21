Участники выставки-ярмарки «Выбирай свое!» в Барнауле представят свою продукцию

В субботу, 25 мая, на улице Мало-Тобольской пройдет яркое событие — ярмарка местных товаропроизводителей «Выбирай свое!», приуроченная к празднованию Дня российского предпринимательства. В честь профессионального праздника представители малого и среднего бизнеса представят на суд горожан и гостей города свою продукцию от продуктов питания до бытовой химии.