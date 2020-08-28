Удлинитель на катушке: своими руками или заводской?

Многие сталкивались с проблемой, когда требуется подключить электрический прибор к розетке, но при этом расстояние от источника тока до вилки прибора довольно большое. Важно знать, что делать в этой ситуации. Можно приобрести удлинитель электрический на катушке. Также его можно сделать и своими руками.

Удлинитель электрический на катушке. ООО «МЕГА ГРУП»

Подготовительный этап

Если вы решили изготовить удлинитель своими руками, то необходимо определиться, при каких условиях будет эксплуатироваться предмет. При этом стоит учитывать и мощность подключаемых приборов. Все эти требования можно с легкостью выполнить при изготовлении модели собственными силами.

Как только все требования будут учтены, следует подготовить список предметов, которые нужны для создания качественного и надежного удлинителя. Потребуется подготовить нож, плоскогубцы и несколько отверток.

Инструкция по изготовлению

Сборку образца следует производить по такому алгоритму:

Первым шагом потребуется подготовить колодку. Для этого снимаем крышку со дна колодки с помощью отвертки. Теперь займемся подготовкой кабеля. Счищаем изоляционный слой с кабеля с помощью острого ножа. Не забудьте отступить от края кабеля несколько сантиметров. После этого у нас в руках оказались две жилы кабеля. Край каждой из них необходимо очистить от изоляции. Теперь потребуется надежно скрутить проволоку на жилах. На следующем этапе жилы кабеля должны быть установлены в специальные пазы колодки. Жилы фиксируются при помощи болтов. При этом не забываем зафиксировать и кабель на выходе из колодки. Возвращаем крышку на дно колодки и закручиваем болты. Далее на противоположную сторону кабеля следует прикрепить вилку. Перед началом работы удаляем защитный кожух с вилки. Для подготовки к работе жил кабеля воспользуемся методом , который был указан несколько выше. Теперь кожух вилки следует надеть на кабель. После этого жилы устанавливаем в разъемы вилки и крепим их с помощью болтов. Кабель на месте выхода вилки крепится двумя небольшими болтами. Фиксируем кожух на внутреннюю вставку и возвращаем обратно болты.

Вот так можно изготовить удлинитель самостоятельно. Если у вас есть определенные навыки и все необходимые инструменты, тогда работа займет не более 15 минут.

Важно помнить, что электричество требует четкого соблюдения мер безопасности. Если вы не уверенны, что сможете изготовить удлинитель самостоятельно, лучше всего купить его в магазине. Заводскую модель можно подобрать под необходимые условия эксплуатации. При использовании магазинного удлинителя у вас будут гарантии производителя, и вы сможете не переживать за свою безопасность эксплуатации электрических приборов.

Не имея опыта, можно допустить ошибки в сборке удлинителя. Также этот процесс у новичков может занять довольно много времени. Рекомендуется покупать качественный заводской удлинитель от проверенного производителя.