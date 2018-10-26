УФАС попросило главного зернопереработчика Алтая не говорить о росте цен на хлеб

Ранее Гачман высказался в СМИ по поводу того, что подорожание хлеба минимум на 10% будет неизбежным. Алтайское краевое УФАС сочло, что подобные публичные заявления могут быть восприняты производителями хлеба как ориентир и «способствовать координированию их ценовой политики».

Применяя такую предупредительную меру как предостережение, в данном случае, мы преследуем цель не допустить необоснованный рост и поддержание цен на социально значимый продукт питания, так как подобные высказывания, звучащие публично от представителя отраслевого союза являются посылом к действиям для производителей хлеба и могут быть квалифицированы как координация экономической деятельности.