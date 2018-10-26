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УФАС попросило главного зернопереработчика Алтая не говорить о росте цен на хлеб

25 октября Алтайское краевое УФАС вынесло Валерию Гачману, гендиректору компании «Грана» и президенту «Союза зернопереработчиков Алтая», предостережении в необоснованных прогнозах по росту цен. Об этом сообщило краевое управление пищевой промышленности.

Валерий Гачман (справа).
Валерий Гачман (справа).
Анна Зайкова, altapress.ru

Ранее Гачман высказался в СМИ по поводу того, что подорожание хлеба минимум на 10% будет неизбежным. Алтайское краевое УФАС сочло, что подобные публичные заявления могут быть восприняты производителями хлеба как ориентир и «способствовать координированию их ценовой политики».

Степан Поспелов,
руководитель Алтайского краевого УФАС:

Применяя такую предупредительную меру как предостережение, в данном случае, мы преследуем цель не допустить необоснованный рост и поддержание цен на социально значимый продукт питания, так как подобные высказывания, звучащие публично от представителя отраслевого союза являются посылом к действиям для производителей хлеба и могут быть квалифицированы как координация экономической деятельности.

В ведомстве подчеркнули: в случае, если Валерий Гачман проигнорирует предостережение, в отношении него могут возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства и наложить штраф.

День хлеба в Барнауле
День хлеба в Барнауле
Олег Богданов

Практику аналогичных предостережений антимонопольщики активно использовали в 2014 году, когда отмечался серьезный виток продовольственной инфляции.

В тот момент бумаги от УФАС получили директора макаронных и крупяных заводов, а также птицефабрик, которые объясняли почему растут цены на продукты.

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