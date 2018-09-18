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УФАС проверит цены на сжиженный газ в Алтайском крае

Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю приступило к расследованию, которое призвано ответить на вопросы по ценообразованию на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на региональном рынке, сообщает сайт ведомства.

Газ.
Газ.
СС0

Необходимость в проведении дополнительной проверки возникла из-за роста обращений от граждан и крестьянско-фермерских хозяйств региона. Люди отметили значительный рост цен на сжиженные углеводородные газы, включая пропан-бутан, которым заправляются автовладельцы и используют в работе КФХ.

По словам руководителя регионального УФАС Степана Поспелова, официальную причину роста цен уже озвучили — это увеличение закупочных оптовых цен, связанное с ростом котировок на внешних рынках.

Наш оперативный мониторинг это подтверждает. Однако в данной ситуации мы проводим проверку торговых политик региональных компаний по реализации СУГ, чтобы разобраться, насколько текущее повышение оправдано и не противоречит принципам здоровой конкуренции, установленной антимонопольным законодательством, — подчеркнул Степан Поспелов.

В ведомстве отметили, что основным хозяйствующим субъектам, которые осуществляют деятельность на рынке СУГ, направили запросы по вопросу формирования цен.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства примут меры антимонопольного реагирования.

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