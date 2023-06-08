Сегодня уже не новость, что основной рацион питания желательно обогащать витаминами. Ежедневный прием пищи необходим для поддержания жизни организма. Восполнение же дефицитов улучшает качество жизни. Кожа тоже нуждается как в ежедневном уходе, так и дополнительном, улучшающем ее качество. В конце статьи вас ждет бонус. Уверяем — вы точно захотите им воспользоваться, когда дочитаете.

За поддержание красоты и здоровья кожи отвечает этап очищения. Ежедневная процедура освобождает поры от загрязнений и макияжа. Специальный уход работает в глубоких слоях, устраняет эстетические недостатки, обновляет и омолаживает. На сегодняшний день наиболее эффективно с этими задачами справляются пилинги.

В нашей клинике летом популярны два всесезонных пилинга: PRX-T33 и Биорепил (Biorepeelcl3).

Их востребованность оправдывается следующими преимуществами:

безболезненность и быстрота процедуры;

отсутствие реабилитационного периода;

возможность использования для любого типа кожи;

рекомендуется для пациентов от 18 до 60 лет;

всесезонность процедуры (фоточувствительность кожи не повышается, поэтому пилинг можно проводить даже летом);

неинвазивная процедура стимуляции дермы;

удачное сочетание с другими методиками косметологии для достижения синергического эффекта и пролонгирования достигнутых результатов.

Сейчас лето, а лето — это маленькая жизнь, особенно в Сибири. Столько всего самого-самого оставляем на это время года: выпускные, свадьбы, фотосессии, отпуска… В такие моменты хочется быть на высоте, поражать красотой и безупречностью. Готовясь к подобным торжествам или испытывая желание сиять просто без повода, не забудьте позаботиться и о коже. Здоровая, чистая, ухоженная кожа всегда добавляет уверенности и лоска ее обладательнице.

Для вашего эффектного выхода в клинике действует акция: при оплате двух курсов пилинга — третий идет в подарок.

Лето очень короткое. Не раздумывайте долго. Воспользуйтесь нашим предложением, чтобы успеть собрать как можно больше комплиментов и восторженных взглядов.

Узнать подробнее обо всех процедурах, а также их стоимости, вы можете, записавшись на консультацию к нашему врачу-косметологу по телефону: 8 (3852) 59 08 28.

* Carrolit — Карролит.

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