За поддержание красоты и здоровья кожи отвечает этап очищения. Ежедневная процедура освобождает поры от загрязнений и макияжа. Специальный уход работает в глубоких слоях, устраняет эстетические недостатки, обновляет и омолаживает. На сегодняшний день наиболее эффективно с этими задачами справляются пилинги.
В нашей клинике летом популярны два всесезонных пилинга: PRX-T33 и Биорепил (Biorepeelcl3).
Их востребованность оправдывается следующими преимуществами:
- безболезненность и быстрота процедуры;
- отсутствие реабилитационного периода;
- возможность использования для любого типа кожи;
- рекомендуется для пациентов от 18 до 60 лет;
- всесезонность процедуры (фоточувствительность кожи не повышается, поэтому пилинг можно проводить даже летом);
- неинвазивная процедура стимуляции дермы;
- удачное сочетание с другими методиками косметологии для достижения синергического эффекта и пролонгирования достигнутых результатов.
Сейчас лето, а лето — это маленькая жизнь, особенно в Сибири. Столько всего самого-самого оставляем на это время года: выпускные, свадьбы, фотосессии, отпуска… В такие моменты хочется быть на высоте, поражать красотой и безупречностью. Готовясь к подобным торжествам или испытывая желание сиять просто без повода, не забудьте позаботиться и о коже. Здоровая, чистая, ухоженная кожа всегда добавляет уверенности и лоска ее обладательнице.
Для вашего эффектного выхода в клинике действует акция: при оплате двух курсов пилинга — третий идет в подарок.
Лето очень короткое. Не раздумывайте долго. Воспользуйтесь нашим предложением, чтобы успеть собрать как можно больше комплиментов и восторженных взглядов.
Узнать подробнее обо всех процедурах, а также их стоимости, вы можете, записавшись на консультацию к нашему врачу-косметологу по телефону: 8 (3852) 59 08 28.
* Carrolit — Карролит.
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