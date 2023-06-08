8 июня
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Ухоженная кожа — нестареющий тренд

Сегодня уже не новость, что основной рацион питания желательно обогащать витаминами. Ежедневный прием пищи необходим для поддержания жизни организма. Восполнение же дефицитов улучшает качество жизни. Кожа тоже нуждается как в ежедневном уходе, так и дополнительном, улучшающем ее качество. В конце статьи вас ждет бонус. Уверяем — вы точно захотите им воспользоваться, когда дочитаете.

Журавская Алиса Валерьевна, врач-косметолог.
Журавская Алиса Валерьевна, врач-косметолог.
Фото предоставлено клиникой Carrolit.

За поддержание красоты и здоровья кожи отвечает этап очищения. Ежедневная процедура освобождает поры от загрязнений и макияжа. Специальный уход работает в глубоких слоях, устраняет эстетические недостатки, обновляет и омолаживает. На сегодняшний день наиболее эффективно с этими задачами справляются пилинги.

В нашей клинике летом популярны два всесезонных пилинга: PRX-T33 и Биорепил (Biorepeelcl3).

Их востребованность оправдывается следующими преимуществами:

  • безболезненность и быстрота процедуры;
  • отсутствие реабилитационного периода;
  • возможность использования для любого типа кожи;
  • рекомендуется для пациентов от 18 до 60 лет;
  • всесезонность процедуры (фоточувствительность кожи не повышается, поэтому пилинг можно проводить даже летом);
  • неинвазивная процедура стимуляции дермы;
  • удачное сочетание с другими методиками косметологии для достижения синергического эффекта и пролонгирования достигнутых результатов.

Сейчас лето, а лето — это маленькая жизнь, особенно в Сибири. Столько всего самого-самого оставляем на это время года: выпускные, свадьбы, фотосессии, отпуска… В такие моменты хочется быть на высоте, поражать красотой и безупречностью. Готовясь к подобным торжествам или испытывая желание сиять просто без повода, не забудьте позаботиться и о коже. Здоровая, чистая, ухоженная кожа всегда добавляет уверенности и лоска ее обладательнице.

Для вашего эффектного выхода в клинике действует акция: при оплате двух курсов пилинга — третий идет в подарок.

Лето очень короткое. Не раздумывайте долго. Воспользуйтесь нашим предложением, чтобы успеть собрать как можно больше комплиментов и восторженных взглядов.

Узнать подробнее обо всех процедурах, а также их стоимости, вы можете, записавшись на консультацию к нашему врачу-косметологу по телефону: 8 (3852) 59 08 28.

* Carrolit — Карролит.

ООО «Стоматологическая клиника «Крокус». Лицензия ЛО-22−01−004667 от 25.08.2017.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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