Уникальное алтайское подсолнечное масло-спрей ALTARIA получило «золото» на престижной выставке в Москве

Компания «Диво Алтая» стала лауреатом международного конкурса «Лучший продукт — 2018 года» на 27-ой Международной выставке продуктов питания WorldFood. Она проходила с 17 по 20 сентября в Москве. Золотой медалью отметили алтайское подсолнечное масло-спрей ALTARIA — продукт, определенно выделяющийся и своими свойствами, и упаковкой.

Мировое признание

WorldFood Moscow — это выставка продуктов питания со сложившимися репутацией и традициями и признанная площадка для вывода новых продуктов на рынок. Для пищевиков это главное событие осени. В нем принимают участие ведущие российские и зарубежные производители и поставщики продуктов питания.

Участие в таком конкурсе престижно, а победа — настоящее признание больших заслуг.

Главной целью «Диво Алтая» была презентация подсолнечного масла-спрей ALTARIA, а также новинок — льняного, кедрового и кедрово-подсолнечного масла.

Наталья Евглевская,

руководитель проекта ALTARIА :

Несмотря на то, что в настоящее время очень сильно развит интернет, я считаю, что личное общение с потребителем остается очень важным. Здесь собираются реальные эксперты, и общие знания, их и наши, дают определенный результат. Я понимаю, что не участвовать в выставке нельзя. Если ты отсутствуешь на выставке, то тебя забывают. Общение является немаловажным фактором, так как потенциальные клиенты сами приходят к тебе в гости, ты их встречаешь и предлагаешь им свой продукт. Гостей, посетивших наш стенд, я бы разделила на две категории. Это те, которые уже знают наш продукт, и те, которые видят его впервые. Для нас все посетители ценны, даже те, которые просто пришли познакомиться с нашим продуктом, ничего не покупая. Участие в выставке — это самый лучший способ влюбить клиента в продукт. Мы не только экспонировали на стенде нашу новинку — масло-спрей. Также участие в WorldFood Moscow было важно и для имиджа компании, общение с партнерами, выявление новых тенденций на рынке позволяет определить цели и задачи на будущее. На выставке удалось обменяться опытом с коллегами из других регионов, а главное — собрать немало восторженных отзывов. Результаты я оцениваю как очень положительные. Компания «Диво Алтая» выполнила все задачи, которые ставила перед собой!

Алтайское подсолнечное масло-спрей ALTARIA получило мировое признание. Фото: архив компании «Диво Алтая» Алтайское подсолнечное масло-спрей ALTARIA получило мировое признание. Фото: архив компании «Диво Алтая» Алтайское подсолнечное масло-спрей ALTARIA получило мировое признание. Фото: архив компании «Диво Алтая» Алтайское подсолнечное масло-спрей ALTARIA получило мировое признание. Фото: архив компании «Диво Алтая» Алтайское подсолнечное масло-спрей ALTARIA получило мировое признание. Фото: архив компании «Диво Алтая» Алтайское подсолнечное масло-спрей ALTARIA получило мировое признание. Фото: архив компании «Диво Алтая»

Солнечное масло

ALTARIA — особенный продукт для компании «Диво Алтая». В него вложили всю душу, так что золотая медаль стала поистине заслуженной наградой для коллектива.

Это масло называют по-настоящему солнечным. ALTARIA — натуральный растительный рафинированный дезодорированный продукт из сырья абсолютной экологической чистоты, выращенного на Алтае.

Идея выпустить на рынок такой продукт возникла в декабре 2017 года. В производстве постарались учесть все нюансы и требования потребителей.

ALTARIA обладает преимуществами качественного масла, оно произведено с любовью к первозданной природе и традициям, в нем сохранена вся энергия Алтая. А современные бережные технологии сделали масло уникальным. Продукция имеет экологический сертификат.

ALTARIA представлена в совершенно новом для российского рынка формате: это растительное масло-спрей.

ALTARIA — натуральный растительный рафинированный дезодорированный продукт. Дмитрий Лямзин

Элегантная упаковка

Масло ALTARIA упаковано в инновационную вакуумированную систему хранения BOV bag and valve. Суть ее в том, что масло не соприкасается с кислородом, а значит, не окисляется, не пенится и не прогоркает — словом, не меняет физико-химические свойства и всегда остается свежим на всем протяжении использования и хранения.

В стальной баллон помещают четырехслойный вакуумированный пакет из пищевого алюминия и нагнетают в него масло. Эта система надежна и герметична. Она позволяет сохранить все полезные свойства и делает потребление продукта невероятно удобным.

Помимо прочих преимуществ ALTARIA не нужно хранить в холодильнике. Данная упаковка позволяет сохранить продукт в свежем виде, заботясь о своем здоровье и здоровье своих близких, даже при температуре хранения до +50С.

Масло ALTARIA упаковано в инновационную систему хранения BOV bag and valve. Фото: архив компании «Диво Алтая»

Большая экономия

Диспенсер упаковки имеет три режима — струя, капля и аэрозоль. Так что можно быть уверенным, что количество масла будет идеальным для того или иного блюда.

Такой формат позволяет малым количеством продукта равномерно покрыть поверхность сковороды, формы для запекания или самого продукта перед приготовлением.

Наталья Евглевская,

руководитель проекта ALTARIA:

Одна секунда нажатия на диспенсер — 1,1 мл масла. Данная система поможет приготовить по-настоящему здоровую пищу и при этом существенно сэкономить за счет большей поверхности распыления при использовании меньшего объёма. Один баллон может заменить три литра обычного масла в ПЭТ-упаковке. Семье их трех человек его хватит на 2−3 месяца.

Диспенсер упаковки имеет три режима — струя , капля и аэрозоль. Фото: архив компании «Диво Алтая» Диспенсер упаковки имеет три режима — струя , капля и аэрозоль. Фото: архив компании «Диво Алтая» Диспенсер упаковки имеет три режима — струя , капля и аэрозоль. Фото: архив компании «Диво Алтая»

Чем известна компания «Диво Алтая»

«Диво Алтая» — крупнейший производитель фасованного подсолнечного масла высокого качества в Сибири. Созданная на Алтае в 2002 году, сегодня компания представляет собой современное предприятие с квалифицированным персоналом, четкими бизнес-процессами и самыми передовыми технологиями.

Подсолнечное масло от компании «Диво Алтая». Фото: архив компании «Диво Алтая» Подсолнечное масло от компании «Диво Алтая». Фото: архив компании «Диво Алтая»

В 2017 году компания была отмечена наградами в нескольких номинациях крупнейшей общероссийской выставки «Продэкспо-2017»: званием «Лучшее предприятие 2017» и медалью «За высокое качество».