Управляющая компания из Барнаула неправомерно предъявляла тысячам жителей старые долги

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа встал на сторону Госинспекции Алтайского края, судившейся с барнаульской управляющей компанией «ДЕЗ-2 Ленинского района». Главное следствие этого — то, что теперь эта УК обязана перестать предъявлять жильцам долги за 2011−2012 годы и списать их. Между тем, один из жильцов, которому УК предъявила задолженность, рассказал altapress.ru, что неизвестные рассылают в их доме послания с угрозами, пытаясь заставить людей заплатить.

С чего все началось

УК «ДЕЗ-2 Ленинского района» впервые предъявила жильцам 76 многоквартирных домов Барнаула долги за воду и водоотведение за 2011−2012 годы в конце 2016 года. Хотя большинство из них эти услуги оплатили, и несколько лет к ним не предъявляли претензий.

Как выяснилось, компания-банкрот «Алтайские коммунальные системы» задолжала «Водоканалу» 15 млн рублей. И ее конкурсный управляющий доказал в суде: эту сумму банкроту в свою очередь должна УК «ДЕЗ-2».

Управляющая компания не нашла ничего лучшего, кроме как раскидать свой многомиллионный долг по квартирам.

Из чего исходили суды

УК исходила из того, что жильцы домов, в которых НЕ установили общедомовой прибор учета, должны были платить за воду и водоотведение только по нормативу, даже если в квартире стоит счетчик и он официально принят к учету. При этом УК ссылалась на постановление правительства РФ за № 307 (от 2006 года).

Напомним: норматив — это не тариф (то есть не цена услуги), а средний объем потребления в кубометрах.

В итоге в УК сделали жильцам перерасчет и выставили суммы, которые они якобы «недоплатили» за период с ноября 2011 года по февраль 2012-го. «Долг» появился у тех людей, которые жили в домах без общего счетчика, но за свое потребление платили по показаниям индивидуального.

Квитанция. Фото из архива пресс-службы Правительства

Что решила инспекция

Госинспекция Алтайского края еще в 2016 году выдала управляющей компании «ДЕЗ-2» 163 (!) предписания об исключении перерасчетов из квитанций, пояснил altapress.ru Олег Веремеинко, руководитель Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края. Из этого следовало, что УК должна убрать долг из квитанций.

Однако УК пошла в арбитраж — оспаривать предписание. И добилась признания его незаконным в двух инстанциях. Получалось, что права управляющая компания. А инспекторы и жильцы, наоборот, не правы.

Что решил округ

Но Арбитражный суд Западно-Сибирского округа 9 апреля полностью отменил решения предыдущих судебных инстанций и признал законным предписание Госинспекции края.

Судьи отметили, что оплата услуг по счетчику является приоритетной. Отсутствие только коллективного прибора учета не может быть основанием выставлять квартирам со счетчиками счета, исходя из нормативов потребления.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru.

Что делать жильцам

Госинспекция рекомендует собственникам помещений, в платежных документах которых были указаны перерасчеты по холодному водоснабжению и водоотведению (за 2011−2012 годы), обратиться в управляющую компанию с заявлением о перерасчете.

Со своей стороны, после того, как решение вступит в силу, инспекция проверит, как были исполнены все ранее выданные управляющей компании предписания произвести перерасчет. Для жильцов это означает, по сути, долгожданное исключение задолженности.

Инспекторы также проверят, исключила ли перерасчеты управляющая компания по всем остальным жалобам жителей на такие же действия «ДЕЗ-2».

Откровенные угрозы

О последней «волне» рассылки уведомлений о псевдодолге за воду и водоотведение за 2011−2012 годы наши читатели рассказывали в начале 2019 года. На тот момент ситуация казалась безнадежной: УК отказалась списывать или исключать эти суммы, а суды отказывались принудить ее это сделать.

Теперь, как выяснилось, неизвестные лица рассылают никем не подписанные бумаги с угрозами к «неплательщикам».

Анатолий,

житель барнаульской многоэтажки: