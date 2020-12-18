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Упростить оформление больничного предложили в Минтруде

В Минтруде РФ подготовили проект постановления, предусматривающего упрощение процедуры оформления больничных листов, сообщает «Российская газета».

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

Сейчас в большинстве регионов реализуется механизм «прямых» выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования.

При этом работнику для их оформления приходится сообщать свои паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты каждый раз при предоставлении бумажного листка нетрудоспособности работодателю.

Проект сокращает предоставление этой информации до одного раза — при поступлении на работу или в течение трудовой деятельности, пишет News.ru. Дополнительные справки у работника могут потребовать только в исключительных случаях.

14 декабря в силу вступили новые правила оформления больничных листов. Они должны облегчить процесс выдачи больничных в период пандемии.

Тем, кто совмещает две работы, не придется оформлять больничный дважды. Работодателю будет достаточно отправить номер электронного больничного.

Также больничные листы смогут оформить руководители, которые являются единственными учредителями, осужденные и привлеченные к оплачиваемому труду.

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