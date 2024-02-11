Устранено повреждение на насосной станции в Барнауле

Повреждение стало причиной снижения давления холодного водоснабжения у значительной части потребителей Индустриального района города.
Авария затронула потребителей в границах: ул. Трактовая, пос. Куета, пр. Южный Власихинский, ул. Гридасова, ул. Павловский тракт (до ул. Бабуркина), ул. 2-ая Западная, ул. Транзитная, ул. 42-й Краснознаменной Бригады, ул. Советской Армии, ул. Малахова (от ул. А.Петрова до ул. Власихинской), ул. Новгородская, ул. Энтузиастов (нечётная сторона), ул. Панфиловцев, ул. Попова (от ул. С.Семенова до ул. Трактовой).
Сейчас сварочные работы на насосной станции завершены, проводится заполнение водовода , сообщает Росводоканал Барнаул.
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