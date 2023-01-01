Уступать место для приема пищи обязали пассажиров нижних полок российских поездов

В 2023 году пассажиры верхних полок поездов официально смогут пользоваться нижними полками для завтрака, обеда и ужина. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости».

С осени 2023 года пассажиры верхних полок российских поездов в 2023 году получат законное право садиться на нижние для приема пищи.

До сих пор этот вопрос никак не был урегулирован юридически.

Однако из-за многочисленных жалоб пассажиров верхних полок, которые не могли воспользоваться столом для приема пищи, российский Минтранс внес изменения в правила перевозок на железной дороге.

Теперь с 1 сентября 2023 года по требованию проводника пассажир с нижней полки обязан предоставить место у столика своему попутчику с верхней полки. С 7.00 до 10.00 утра и с 19.00 до 21.00 вечера нужно будет пустить соседа сверху не дольше, чем на 30 минут. С 12.00 до 15.00, в обед, путешественники с верхних полок смогут воспользоваться столом в течение одного часа

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