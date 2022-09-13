13 сентября
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Потребитель

Ужесточить продажу препаратов со спиртом и аналогами хотят в России

Продажу препаратов со спиртом и его аналогами хотят ужесточить в России. Соответствующую рекомендацию получил Минздрав, говорится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Об этом пишут «Известия».

Аптечный спирт.
Аптечный спирт.
www.medikforum.ru

Уточняется, что Минздраву также рекомендовали принять решение по ограничению объема тары для лекарств с этиловым спиртом.

Это необходимо, поскольку использование подобных препаратов возможно в производстве нелегальной алкогольной продукции.

По информации правительственной комиссии, за 2021 год в РФ на 13,6% участились случаи отравления нелегальным алкоголем, которые привели к смерти.

Всего с 2012 по 2021 годы в стране зафиксировали более 470 тыс. отравлений, 124,8 тыс. из них — с летальным исходом.

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