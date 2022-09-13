Ужесточить продажу препаратов со спиртом и аналогами хотят в России

Уточняется, что Минздраву также рекомендовали принять решение по ограничению объема тары для лекарств с этиловым спиртом.
Это необходимо, поскольку использование подобных препаратов возможно в производстве нелегальной алкогольной продукции.
По информации правительственной комиссии, за 2021 год в РФ на 13,6% участились случаи отравления нелегальным алкоголем, которые привели к смерти.
Всего с 2012 по 2021 годы в стране зафиксировали более 470 тыс. отравлений, 124,8 тыс. из них — с летальным исходом.