11 сентября
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Потребитель

Мясные полуфабрикаты «из воздуха» сделали в России

Индивидуальный предприниматель из Тобольска изготовил 40 килограммов свиного и говяжьего фарша, использовав 2,6 кг свинины, пишет ura.ru.

Фарш.
Фарш.
СС0

Несоответствие в документах и весе продукции обнаружили специалисты Россельхознадзора по Тюменской области.

Предприниматель оформил документы на производство продукции из нелогичного объема сырья.

«При анализе информации установлено, что 20 кг свиного и 21,6 кг говяжьего фарша были произведены из 2,65 кг свиного гуляша», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты обнаружили нарушение и объявили бизнесмену предостережение.

Ранее об опасности, зависимости и противоречивости сыра рассказала эксперт. Также россиянкам посоветовали кушать тыкву и киви.

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