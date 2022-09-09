Мясные полуфабрикаты «из воздуха» сделали в России

Несоответствие в документах и весе продукции обнаружили специалисты Россельхознадзора по Тюменской области.
Предприниматель оформил документы на производство продукции из нелогичного объема сырья.
«При анализе информации установлено, что 20 кг свиного и 21,6 кг говяжьего фарша были произведены из 2,65 кг свиного гуляша», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Специалисты обнаружили нарушение и объявили бизнесмену предостережение.
Ранее об опасности, зависимости и противоречивости сыра рассказала эксперт. Также россиянкам посоветовали кушать тыкву и киви.