8 августа
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Потребитель

Внезапно: об опасности, зависимости и противоречивости сыра рассказала эксперт

Об опасности сыра предупредила россиян в личном Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Сыр.
Сыр.
СС0

Это очень противоречивый продукт, уверена доктор, пишет Мослента.

«Сыр очень вкусный, поэтому многие попадают в пищевую зависимость от него. У меня есть близкий друг, который настолько помешан на сыре, что у него есть особая жестяная коробочка, в которой он всегда носит с собой сыр», — поделилась Павлова.

Сыр, в частности — зрелый, может вызывать головную боль, рассказала доктор. Это связано с тирамином, образующимся в выдержанных продуктах.

Особенно его много в сырах с плесенью всех видов, чеддере, пармезане и моцарелле.

Тирамин также есть в вине, орехах и маслинах, поэтому людям с мигренями употреблять вино в сочетании с сырной тарелкой и другими «классическими» закусками особенно не рекомендуется.

Сердцебиение и другие симптомы

По словам Павловой, сыр может вызывать сильное сердцебиение, приливы потливости, боли в сердце, дрожание конечностей. «И конечно, не забываем про то, что сыр примерно на 40−50% состоит из жира», — добавила эндокринолог.

«Я бы очень не хотела, чтобы вы восприняли мои слова как запрет этого продукта. Ни в коем случае. Ешьте в свое удовольствие, но в меру, обязательно прислушивайтесь к своему организму и учитывайте поглощенные жиры-белки-углеводы», — посоветовала врач.

Полезные качества

Павлова перечислила и положительные качества сыра, напомнив, что это отличный источник кальция и жиров, в котором при этом нет казеина А1, превращающегося в организме человека в опасный пептид бета-казоморфин 7.

«В сыре также много белка, но использовать его как основной источник этого нутриента не стоит из-за большой калорийности», — уточнила она.

Ранее стало известно, какие алтайские предприятия вошли в престижный рейтинг крупнейших производителей сыра.

Также в Алтайском крае начали производить сыр с овечьим молоком. Но Роскачество нашло в дешевых сырах с Алтайского края не то, что надо.

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