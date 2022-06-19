19 июня
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Жизнь

В Алтайском крае начали производить сыр с овечьим молоком

В Новоалтайске на маслосырзаводе начали производить сыр с добавлением овечьего молока. Это пока единственный подобный продукт, произведенный за Уралом.

Сыр.
Сыр.
СС0

У овечьего молока своя специфика — в частности, в нем в два раза больше белка, чем в коровьем.

На первую партию овечье молоко специальным бортом доставили из Ярославской области. Затем нестандартный продукт нашли на одной из алтайских ферм, пишут «Вести Алтай».

Сыр созревает около двух месяцев. Первые 4 тыс. голов уже разошлись по точкам одной торговой сети.

Сообщается также, что в месяц Новоалтайский завод готов производить до 12 тонн овечьего сыра.

Ранее в Алтайском крае запатентовали сыр на козьем молоке с мукой из зеленой гречки.

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