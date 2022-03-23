23 марта
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Потребитель

Роскачество нашло в дешевых сырах с Алтайского края не то, что надо

Роскачество на прошлой неделе опубликовало список сыров марки «Российский», среди которых оказались те, что соответствуют всем правилам, и те, что имеют признаки фальсификата. В числе проверенных были четыре образца из Алтайского края.

На алтайском сырзаводе.
На алтайском сырзаводе.
Олег Богданов

Как сообщает Роскачество, в рамках масштабного мониторинга сыра массового сегмента первым проверили популярный у россиян «Голландский».

Всего было изучено 30 торговых марок, из них продукция 15 изготовлено по ГОСТу, остальной сыр — по техническим документам предприятия. Весь сыр был произведен в России, цена на момент закупки — от 39 до 65 рублей за 100 грамм.

Как оказалось, всем требованиям законодательства отвечал сыр 13 марок. Высокую оценку (4,8 баллов из 5 возможных), например, получил сыр «Голландский» от завода «Брюкке».

В этом же списке значится СТМ торговой сети «Магнит» — сыр «Моя цена» для нее изготавливает «Барнаульский молочный комбинат».

Кто оказался в нарушителях

Еще два алтайских образца вызвали у проверяющих сомнения. Так, в образце под маркой «Алтайские сыровары», который выпускают в Усть-Калманке, обнаружили превышение нормы антибиотика окситетрациклина в 1,1 раза.

Фестиваль &quot;Дни алтайского сыра-2018&quot;.
Фестиваль «Дни алтайского сыра-2018».
Родочинская Евгения.

Другой образец — сыр «Голландский» от «БМК» — был признан безопасным, но вот со вкусом и рисунком у него, по мнению специалистов, есть проблемы.

«Цвет белый, равномерный по всей массе, однако рисунок отсутствует. Консистенция слегка несвязная, слегка пластичная. Вкус и запах слабо выраженные сырные, с горьким, посторонним, нехарактерным привкусом и запахом», — говорится в сообщении Роскачества.

Эксперты отмечают: горький вкус может появляться при недостаточно активном процессе созревания сыра.

Что проверяли до этого

Претензии к алтайским молокопереработчикам со стороны Роскачества уже были. Так, в 2019 году проверяющим не понравились плавленные сыры, которые производятся в нашем регионе.

Из сообщения Роскачества:

Исследование состава стеринов показало, что в составе продукта присутствуют растительные жиры. Кроме того, массовая доля метиловых эфиров жирных кислот не соответствует молочному жиру. Это может указывать на то, что производитель сознательно внес растительные жиры в состав сырья с целью его удешевления.

При этом проверяющие отметили, что плавленные сыры безопасны. В них не было обнаружено в количествах, опасных для здоровья, антибиотиков, тяжелых металлов, а также афлатоксинов, которые могут попадать в состав из кормов для животных.

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