Сбербанк пошел банкротством на алтайскую птицефабрику с омской пропиской

17 марта Арбитражный суд края принял заявление о банкротстве в отношении птицефабрики «Благовещенская». Истцом выступает Алтайское отделение Сбербанка России. Сумма претензий не известна.

Дадут ли делу дальнейшее движение, Арбитражный суд пока не сообщает.

Примечательно, что это не первая попытка обанкротить птицефабрику, предыдущая датирована 2019 годом. Сумма требований кредиторов тогда была относительно небольшая — около 500 тыс. рублей.

Суд установил, что у должника есть только земельный участок кадастровой стоимостью 441,3 тыс. рублей и 18 единиц транспорта, рыночная цена которых составляет 5,3 млн рублей. Однако фактическое наличие авто суду показалось сомнительным.

Другого имущества не нашлось. Суд решил дело по банкротству не возбуждать.

«Судом установлено, что у акционерного общества „Птицефабрика Благовещенская“ отсутствуют средства, достаточные для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве», — говорится в сообщении арбитража.

Куры. Анна Зайкова

Что известно о предприятии

Долгое время птицефабрика «Благовещенская» находилась в краевой собственности, но дела у нее шли неважно. В конце 2013 года актив приобрел предприниматель из Омской области Павел Ермола. У себя на родине он руководил предприятием «Птицевод», специализирующемся на производстве инкубаторного яйца.

На Алтае сибирский бизнесмен хотел развивать бройлерное производство.

«Предыдущим собственником была администрация Алтайского края, и фабрика уже не в первый раз выставлялась на торги, но цена заявлялась высокая. После того как мы взяли ее в аренду, поняли, что способны поднять хозяйство, и снова вышли на торги. Конкуренцию нам тогда составили новосибирцы. В 2014 году, если получим достаточно прибыли, будем приобретать предприятие в Новосибирской области, куда мы уже продаем инкубационное яйцо и молодняк птицы», — рассказывал в 2014 году «Коммерческим известиям» Павел Ермола.

Яйца на птицефабрике. Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Планам Ермолы сбыться не удалось. Те же «Коммерческие известия» в 2021 году сообщили, что бизнес оказался в долгах, а имущество и активы собственника — арестованы.

Кстати, еще в 2016 году птицефабрика «Благовещенская» приняла решение об изменении места своего нахождения на город Омск.