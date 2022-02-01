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Здоровье

Россиянкам посоветовали кушать тыкву и киви

Нутрициолог Кристина Журавлева рассказала РИА «Новости», что киви, тыква и зеленый чай — самые полезные продукты для женщин.

Женщина с сумкой. Зима.
Женщина с сумкой. Зима.
СС0

Журавлева отметила, что женщинам необходимо включить в рацион киви, тыкву и еще несколько полезных продуктов.

По ее словам, киви благотворно сказывается на состоянии кожи.

Тыква содержит антиоксидант бета-каротин, который замедляет старение в сочетании с витамином С, отвечающим за выработку коллагена.

Высокое содержание клетчатки помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта, что положительно влияет на кожу.

«Зеленый чай и травяной чай содержат полифенолы, которые обладают антиканцерогенными и противовоспалительными свойствами. Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые есть в красной рыбе, укрепляют клеточную мембрану эпителия. Кожа становится более упругой, уменьшаются повреждения кожи от ультрафиолетовых лучей, что тоже благоприятно сказывается на ее внешнем виде и здоровье в целом», — объяснила Журавлева.

Авокадо тоже благоприятно воздействует на здоровье кожи и помогает регулировать вес. Кроме того, в нем содержатся калий, натрий, магний, витамины С, Е, К1, B6, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота.

В оливковом масле содержатся витамины А, D, Е. Витамин D уменьшает воспаления, улучшает сон, иммунитет, борется с депрессией и бессонницей.

Ранее россиянам посоветовали кушать особое масло для восстановления работы кишечника.

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