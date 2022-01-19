Россиянам посоветовали кушать особое масло для восстановления работы кишечника

Нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала РИА «Новости» , что масла со среднецепочечными триглицеридами благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

Ковиненко отметила, что самые полезные масла для жарки — твердые, поскольку у них высокая точка дымления. В их число входят кокосовое масло, масло ГХИ, утиный жир.

«Для салатов и холодных блюд лучше выбирать сыродавленные или живые масла. Они изготавливаются на дубовых прессах и не окисляются, так как отсутствует контакт с металлом. Их не нагревают, поэтому это абсолютно натуральный продукт с сохранением пользы от самой природы. Сырьем могут стать косточки, орехи, семена — масло тыквенной семечки, льняное масло, масло черного тмина, масло виноградной косточки, масло миндаля, кедрового, грецкого, орехов», — рассказала эксперт.

Также полезны масла холодного отжима — на бутылке с таким маслом будет надпись «extra virgin».

Отдельно специалист отметила пользу масла МСТ. Это особый вид диетического жира, который обнаружили в 1950 годах и использовали в медицине для лечения пациентов, не способных усваивать обычные жиры.

«Это своего рода диетическое масло со среднецепочечными триглицеридами, которые не откладываются в жировые запасы, а быстро усваиваются организмом. Масло МСТ благотворно сказывается на метаболизме, снижает аппетит и налаживает работу ЖКТ, снижает холестерин и помогает усвоению магния и кальция, является антиоксидантом и укрепляет иммунитет», — подчеркнула Ковиненко.

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