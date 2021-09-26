Россиянам посоветовали кушать горькие огурцы, а ранее предложили червивые яблоки

Мальцева отметила, что обновление клеток происходит в процессе аутофагии (самопоедания).
«Процесс предполагает не вынос из клетки „мусора“, а ликвидацию клетки, перенасыщенной собственными обломками, так называемыми органеллами. Когда погибают старые нежизнеспособные клетки, организм из стволовых клеток строит новые структуры, омолаживая себя», — объяснила эксперт.
Процессу аутофагии способствуют горькие огурцы, поскольку в них содержатся вещества, подающие сигналы старым и больным клеткам.
«В тканях огурца вырабатываются особые вещества — кукурбитацины. Они придают горечь пристеблевым частям огурца, тем самым „попкам“. Эти горькие „попки“ могут подавать клеткам сигналы, чтобы старые и больные уходили из жизни. Горькие части огурца запускают некие механизмы, которые способствуют аутофагии», пояснила специалист Института функциональной медицины (IFM, США).
Омолаживающее воздействие на организм также оказывают ягоды физалиса, куркума и соя.
Ранее кандидат медицинских наук Римма Мойсенко посоветовала кушать червивые яблоки, а не выбрасывать их, поскольку это «знак качества».
«Если яблоко червивое, значит, это хорошее яблоко, не переполненное нитратами, пестицидами. Его надо промыть и слегка подчистить ножом подпорченную часть», — рассказала врач.