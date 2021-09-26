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Здоровье

Россиянам посоветовали кушать горькие огурцы, а ранее предложили червивые яблоки

Биолог-генетик Ирина Мальцева рассказала радио Sputnik, что горькие огурцы помогают обновить клетки в организме и продлить жизнь.

Огурец.
Огурец.
СС0

Мальцева отметила, что обновление клеток происходит в процессе аутофагии (самопоедания).

«Процесс предполагает не вынос из клетки „мусора“, а ликвидацию клетки, перенасыщенной собственными обломками, так называемыми органеллами. Когда погибают старые нежизнеспособные клетки, организм из стволовых клеток строит новые структуры, омолаживая себя», — объяснила эксперт.

Процессу аутофагии способствуют горькие огурцы, поскольку в них содержатся вещества, подающие сигналы старым и больным клеткам.

«В тканях огурца вырабатываются особые вещества — кукурбитацины. Они придают горечь пристеблевым частям огурца, тем самым „попкам“. Эти горькие „попки“ могут подавать клеткам сигналы, чтобы старые и больные уходили из жизни. Горькие части огурца запускают некие механизмы, которые способствуют аутофагии», пояснила специалист Института функциональной медицины (IFM, США).

Омолаживающее воздействие на организм также оказывают ягоды физалиса, куркума и соя.

Ранее кандидат медицинских наук Римма Мойсенко посоветовала кушать червивые яблоки, а не выбрасывать их, поскольку это «знак качества».

«Если яблоко червивое, значит, это хорошее яблоко, не переполненное нитратами, пестицидами. Его надо промыть и слегка подчистить ножом подпорченную часть», — рассказала врач.

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