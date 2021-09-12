Россиянам рассказали про целебный напиток из перловки, необходимый осенью

После 12 часов в воде перловка в принипе готова к употреблению.

Кумерина отметила, что в состав круп входит множество полезных элементов, например, пшенка содержит витамины группы B и омега-жиры, гречка — рутин, необходимый для сосудов.

«Если перловку прокалить в духовке до золотистого цвета и измолоть как кофе, у вас получается злаковый кофе. Это очень полезно, особенно в период межсезонья, инфекционных заболеваний. Когда вы чувствуете, что заболеваете, заварите такой злаковый кофе, и вам станет лучше», — посоветовала эксперт по ортомолекулярной медицине.

По ее словам, напиток из перловки помогает при кашле, особенно если добавить корицу или имбирь.

Важно кушать и кашу из перловки, поскольку в ней содержится огромное количество витаминов.

«Это сложный углевод, который долго переваривается, дает чувство насыщения, энергию, но не дает резких подъемов сахара, поэтому перловка показана людям с диабетом», — разъяснила эксперт.

Чтобы усилить полезные свойства каши, необходимо запаривать крупу по старинному рецепту — залить водой минимум на два часа или на ночь, а после варить на воде.

Ранее другой российский медик опроверг миф о пользе воды с лимоном по утрам.