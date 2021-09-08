Медик опроверг пользу воды с лимоном по утрам

Специалист по снижению веса Павел Исанбаев опроверг популярный миф о безусловной пользе воде с лимоном. По мнению многих приверженцев здорового образа жизни, напиток оказывает положительный эффект на здоровье человека, но эксперт призывает не быть в этом уверенными.

По словам Исанбаева, предположение об исключительной пользе питья натощак воды с лимонным соком не более, чем личный опыт отдельных людей.

Научных исследований, подтверждающих положительный или отрицательный эффект напитка, еще не проводилось, пишет Медикфорум.

Лимон. Цитрусовые. CC0

Более того, если концентрация лимонного сока высока, то такая вода негативно влияет на зубную эмаль, отмечает РИА Новости.

«Кислота разрушает ее, поэтому рекомендации пить воду с лимоном через трубочку имеют смысл. Лимонный сок мешает зарастать эрозийным и язвенным поражениям слизистой ЖКТ. Он усугубляет симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: происходит заброс содержимого желудка в пищевод, отрыжка кислым, тошнота, изжога. Людям с перечисленными диагнозами пить воду с лимоном, особенно натощак, не следует», — сказал Павел Исанбаев.

Витамин С способствует также удвоению железа, которое в больших количествах становится токсичным, что может привести к поражению печени.

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