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Здоровье

Назван опасный осенний симптом, требующий немедленного обращения в больницу

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала «Российской газете», что боли при вдыхании холодного воздуха могут сигнализировать о развитии заболеваний.

Сердце.
Сердце.
unsplash.com

Драпкина отметила, что повышение артериального давления, которое считают одним из первых признаков проблем с сердцем, на самом деле говорит лишь о запущенности процесса.

При этом есть симптомы, на которые следует обратить внимание, чтобы не доводить до серьезных осложнений.

Например, боль при вдыхании холодного воздуха, в животе, а также боль, отдающая в конечности, может свидетельствовать о развитии серьезных проблем с сердцем.

«В частности, абдоминальной формы инфаркта, которая часто сопровождается тошнотой, рвотой и болями в животе», — пояснила профессор

Драпкина также советует обратить внимание на неприятные ощущения в груди — чувство тяжести, жжения или сдавливания.

Ранее медики назвали симптом рака, проявляющийся по ночам и незаметный летом.

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