Назван опасный осенний симптом, требующий немедленного обращения в больницу

Драпкина отметила, что повышение артериального давления, которое считают одним из первых признаков проблем с сердцем, на самом деле говорит лишь о запущенности процесса.
При этом есть симптомы, на которые следует обратить внимание, чтобы не доводить до серьезных осложнений.
Например, боль при вдыхании холодного воздуха, в животе, а также боль, отдающая в конечности, может свидетельствовать о развитии серьезных проблем с сердцем.
«В частности, абдоминальной формы инфаркта, которая часто сопровождается тошнотой, рвотой и болями в животе», — пояснила профессор
Драпкина также советует обратить внимание на неприятные ощущения в груди — чувство тяжести, жжения или сдавливания.
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