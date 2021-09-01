Назван симптом рака, проявляющийся по ночам и незаметный летом

Повышенная потливость по ночам может свидетельствовать о лейкемии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Express .

Ученые опросили более двух тысяч больных раком крови. Выяснилось, что у 31% наблюдалась повышенная потливость даже по ночам перед обнаружением болезни.

При этом повышенное потоотделение часто встречается у женщин во время менопаузы и перед ней, но при лейкемии это явление носит постоянный, а не периодический характер.

«Очень легко проигнорировать повышенную потливость, списав ее на летнюю погоду», — рассказали в Blood Cancer UK.

Одна из причин повышенного потоотделения при раке крови — попытка организма бороться с болезнью.

Исследователи посоветовали обратиться к медикам при постоянном обильном потоотделении.

Ранее эксперты назвали признак рака, который можно заметить во время еды.