Назван признак рака, который можно заметить во время еды

Мясников отметил, что речь идет о дисфагии — ощущении, когда что-то мешает глотать.
Признаком онкологического заболевания становится быстрое прогрессирование нарушения глотания, причем со временем появляются трудности и с проглатыванием жидкости.
«Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак», — пояснил медик в эфире канала «Россия 1».
Мясников посоветовал людям с такой проблемой обратиться к врачу и выяснить причину.
Главными факторами риска развития рака пищевода врач назвал курение, алкоголь, бактерии хеликобактер пилори, плохую гигиену полости рта и злоупотребление острыми и маринованными продуктами.
Ранее медики назвали «самую праздничную» привычку, провоцирующую онкологию.