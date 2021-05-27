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Здоровье

Назван признак рака, который можно заметить во время еды

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о симптоме рака пищевода, который проявляется во время приема пищи, сообщает РИА «Новости».

Еда.
Еда.
unsplash.com

Мясников отметил, что речь идет о дисфагии — ощущении, когда что-то мешает глотать.

Признаком онкологического заболевания становится быстрое прогрессирование нарушения глотания, причем со временем появляются трудности и с проглатыванием жидкости.

«Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак», — пояснил медик в эфире канала «Россия 1».

Мясников посоветовал людям с такой проблемой обратиться к врачу и выяснить причину.

Главными факторами риска развития рака пищевода врач назвал курение, алкоголь, бактерии хеликобактер пилори, плохую гигиену полости рта и злоупотребление острыми и маринованными продуктами.

Ранее медики назвали «самую праздничную» привычку, провоцирующую онкологию.

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