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Здоровье

Названа провоцирующая онкологию «самая праздничная» привычка

Врач-радиолог Станислав Ракитин рассказал газете «Тюменская область сегодня», совокупность каких факторов провоцирует онкологию.

Алтайские онкологи удалили гигантский метастаз из печени.
Алтайские онкологи удалили гигантский метастаз из печени.
пресс-служба Алтайского краевого онкологического диспансера

Ракитин отметил, что наиболее сильный канцерогенный эффект на организм оказывает привычка пить спиртное и курить.

«В совокупности курение и алкоголь приносят еще больше вреда и ведут к развитию многих видов рака в человеческом организме», — предупредил заведующий поликлиникой «Медицинский город».

Он напомнил, что курение и употребление спиртного провоцируют развитие нескольких видов рака: губы, полости рта, легких, появлением опухолей полости рта, органов пищеварительной системы, желудка, кишечника и поджелудочной железы.

Также врач посоветовал не употреблять слишком горячую пищу — пусть лучше остынет. В пример он привел Японию, где распространены опухоли пищевода и желудка.

«Это происходит из-за того, что японцы употребляют продукты сразу, в очень горячем виде», — пояснил Ракитин.

Медик также подчеркнул, что употребление красного мяса не сильно влияет на онкологические процессы — если его не есть в большом количестве каждый день.

Ранее известный онколог объяснил, почему колбаса может быть опаснее сигарет и чем чревато постоянное увлечение копченной колбаской.

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