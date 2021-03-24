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Россиянам посоветовали есть сухари и вчерашний хлеб, а от свежего отказаться

Врач-терапевт и диетолог Мария Черняева рассказала радио Sputnik, почему не следует употреблять свежеиспеченный хлеб, а лучше сосредоточиться на несвежем.

Хлеб. Зерно.
Хлеб. Зерно.
Pixabay.com

Черняева отметила, что ароматный свежеиспеченный хлеб обладает более высокой кислотностью. Поэтому может привести к обострениям при нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта.

С течением времени кислотные и другие свойства хлеба меняются. Достаточно подождать 24 часа, чтобы выпечка стала менее вредной для организма.

«При заболеваниях органов ЖКТ лучше использовать хлеб, которому уже есть восемь часов, или вчерашний хлеб — для предупреждения обострений хронических заболеваний, того же гастрита, язвенной болезни», — пояснила нутрициолог.

Булочки с маком. Выпечка.
Булочки с маком. Выпечка.
открытые источники в интернете

Черняева подчеркнула, что вчерашний хлеб или сухарик полезнее для организма, чем свежий и сногсшибательно пахнущий батон.

При этом она отметила, что тяга к свежей выпечке сродни зависимости, которая заставляет употреблять слишком большое ее количество.

«Свежего мягкого хлеба мы съедим больше, прежде всего, за счет вкусовых ощущений. Это как наркотическое вещество, как и тяга к сладкому», — объяснила она.

Именно так и привлекают покупателя в магазинах — специально выпекают хлеб, чтобы люди шли на запах свежей выпечки.

Ранее россиянам рассказали, можно ли есть сладкое на завтрак и сколько можно, если сильно хочется.

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