Можно ли есть сладкое на завтрак? На этот вопрос ответил диетолог

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал радио Sputnik можно ли есть сладкое на завтрак и как сделать первый прием пищи сбалансированным.

Бобровский пояснил, что сахара — важный источник энергии, которая необходима утром для быстрого включения в работу, однако сахара бывают разные.

«С точки зрения биохимии разницы нет, но сахар из фруктов, ягод, овощей сильно отличается по воздействию на организм человека от того сахара, который добавлен производителем. Если в конце приема пищи или в процессе вы будете есть сахар естественный — фрукты и ягоды, то это можно, нужно и это безвредно для организма при условии адекватных доз, но если это сахар добавленный, это вредно», — предупредил кандидат медицинских наук.

Впрочем, как отметил эксперт, пару конфет съесть можно. Главное — вовремя остановиться.

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Бобровский подчеркнул, что любые сахара, в том числе содержащиеся во фруктах — это простые углеводы для получения «короткой сытости». Для полной сытости нужны сложные углеводы, жиры и белки.

«Представьте тарелку. От всего объема пищи, которую собираетесь потребить, половину должны занимать овощи и фрукты, четверть — какие-то зерновые, любой гарнир, каша или хлеб, и еще одну четверть — мясные или белковые продукты», — объяснил диетолог, как должен выглядеть сбалансированный завтрак.

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