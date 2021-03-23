Не картошкой единой. Барнаульский врач рассказала, как соблюдать пост, чтобы быть сытым и довольным

За время Великого поста, который у православных продлится до 2 мая, можно не только очиститься духовно, но и получить обострение хронические заболеваний и, вопреки ожиданиям, изрядно потолстеть. Эндокринолог алтайского диагностического центра Анастасия Артюшенко рассказала, как правильно питаться в пост.

Каша и белок

— Чем опасен резкий переход от одного принципа питания к другому , когда вчера мы ели шашлыки , а сегодня кашу на воде?

— Конечно, к посту лучше готовиться заранее, постепенно убирая из рациона продукты, которые нельзя будет есть. Если этого не сделать и резко перейти на другое питание, это может спровоцировать проблемы, прежде всего со стороны желудочно-кишечного тракта.

Пост в полном его объеме — для полностью здоровых людей. Церковь дает послабления для детей и беременных женщин. А людям с хроническими заболеваниями стоит посоветоваться и с врачом, и с духовником.

— Из тех продуктов , которые позволены в пост , можно составить сбалансированное меню?

— Вполне можно. Главное, чтобы было разнообразие. Например, сейчас в продаже есть огромный выбор круп. Это не только знакомые нам рис и гречка, но и булгур, киноа, кускус. Крупы предпочтительнее, чем какие-то виды постного хлеба.

Что касается овощей, сейчас достаточно дороги огурцы и помидоры, но вполне доступны капуста, морковь, свекла. Фрукты также должны обязательно входить в рацион. Если хочется сладкого, можно заменить конфеты сухофруктами.

Необходимо ко всему этому добавить продукты, богатые белком. Например, сою — есть заменители молока, сыра, мяса из нее. Сюда же относим орехи и бобовые. Они увеличат количество белка и дадут чувство сытости, так организму будет легче перенести какие-то лишения. Не обязательно весь пост сидеть на одной картошке.

Пост. Картофель СС0

Великопостный устав предполагает деление не только по неделям, но и по дням. В зависимости от этого определяется постное меню. — 15 марта — первый день поста, воздержание от пищи. — 16, 18, 22, 25, 30 марта и 1, 6, 8, 13, 20 апреля, а также 1 мая — горячая пища без масла. — По понедельникам, средам и пятницам с 17 марта по 23 апреля — сухоядение. — Исключение — 7 апреля, праздник Благовещения, который в этом году выпадает на среду. По уставу можно рыбу, а также немного вина. — На Страстной неделе с 26 по 29 апреля — сухоядение. — 20, 21, 27, 28 марта и 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля — горячая пища с маслом. — 24 апреля — Лазарева суббота, можно пищу с маслом и рыбную икру. — 25 апреля — Вербное воскресенье, разрешаются рыба и вино. — 30 апреля — Страстная пятница, полное воздержание от пищи.

Анастасия Артюшенко , эндокринолог. Диагностический центр.

Кухонные фантазии

— Чем плоха картошка?

— Ничем не плоха. Это хороший, здоровый продукт. Вопрос лишь в том, как она будет приготовлена и насколько велика порция. Цельный отварной картофель даст больше сытости, чем пюре. Опять же не стоит есть катошку каждый день.

— Что посоветуете людям , у которых не хватает фантазии как-то приготовить постные продукты?

— Продукты можно не только варить, но и жарить, тушить и запекать. Все, что делается в духовке, как правило, имеет более насыщенный и интересный вкус, чем вареное, и гораздо полезнее для организма, чем жареное.

Присмотритесь к специям и приправам, с ними легко экспериментировать на кухне.

Отдельно стоит сказать о растительном масле. Готовить на нем — это значит увеличивать калорийность готовой пищи почти в полтора раза. И растительное масло само по себе более калорийно, чем сливочное.

Так что если есть цель похудеть, с ним надо обращаться осторожно. Пост — это вообще история прежде всего не про еду, а про духовное очищение. Не стоит рассматривать его как диету или как способ похудения. Это неверно и с религиозной, и с врачебной стороны.

Похудение. Вес. СС0

— Многие с удивлением открывают для себя новые постные продукты. Есть даже майонез без яиц.

— Во-первых, даже в постном продукте примерно столько же калорий. Во-вторых, майонез в принципе не самая полезная еда вне зависимости от поста.

Весы покажут

— Как в идеале правильно питаться в пост?

— Прежде всего соблюдать прежний режим питания. Если вы ели четыре раза в день, то и в пост не стоит сокращать количество приемов пищи.

— Почему некоторым людям сложно выдержать пост , на ваш взгляд?

— Среди разрешенных продуктов много углеводных. В том числе и быстрые углеводы — постные сладости и печенье. Если рацион однообразен — картошка, капуста и гречка на воде, то организму будет тяжело, и он захочет как-то компенсировать то, чего ему недостает.

Если мы едим только каши и овощи, то в организм поступают большей частью только углеводы, и у него элементарно не будет сил поддерживать какую-то жизнедеятельность.

Несмотря на большие порции, чувство сытости не придет. В таком случае и во время поста можно переедать, что пойдет во вред организму.

— Есть ли вероятность набрать вес во время поста?

— Да, если не соблюдать баланс между белками и углеводами и передать. Ввиду большого разнообразия постных продуктов, в том числе кондитерских изделий, и без мяса и молока можно наесть себе вес и проблемы со здоровьем.

Пост. Орехи СС0

Порция калорий

— Мы часто говорим , что порции должны быть умеренными. А какими именно?

— Вообще, если есть желание заняться правильным питанием, то нужно просчитывать калории. Можно есть все, но укладываться в дневную норму. Она зависит от роста, веса, физических и умственных нагрузок. Сейчас есть удобные приложения и сайты, которые все сделают за вас.

Если подсчет калорий все же кажется утомительным, то можно условно принять за одну порцию количество готовой пищи, которая поместилась бы у вас на ладони. Если говорить о постном хлебе, картошке и крупах, в день следует съедать не больше трех-четырех порций. Это поспособствует похудению. Если такой цели нет, то можно есть и больше.

Факт Быстрые углеводы — даже постные конфетки, пирожные, мороженое — самое вредное для организма. Сюда же относятся продукты с высокой жирностью — колбаса, майонез и твердый сыр 50%-ной жирности.

Красное мясо

— Исключение каких продуктов может нанести вред?

— Не надо забывать, что помимо самих калорий нам нужны витамины и минералы. Если мы не едим мясо, то недополучаем железо, если не пьем молоко, то кальций.

Если во время поста вы питаетесь рационально и у вас никогда не было проблем с уровнем железа, то все будет в порядке, но при диагностированной анемии можно усугубить состояние. Нехватку этого элемента во время поста компенсирует так называемое депо: у организма есть запас железа — оно находится в печени, селезенке, костном мозге.

После периода воздержания нужно будет есть больше красного мяса, чтобы восполнить этот запас.

Элементы, о которых мы говорим, вообще сложно получить из постных продуктов. Хорошо, что пост имеет ограниченный период. Если же постоянно так питаться, то нехватка железа и кальция гарантирована.

Завтрак. Каша. Пост. СС0

— Как это исправить?

— Во время поста можно принимать обычные поливитамины в профилактических дозах. Лечебные препараты самостоятельно назначать себе не стоит. Если есть камни в почках, склонность организма к кальцинированию, то принимать чистый кальций может быть опасно. Нужен совет врача.

Практически всем можно принимать витамин D в профилактических дозах — 500−1000 международных единиц. Но лучше попросить в аптеке комплексные препараты, где дозировка всех составляющих уже рассчитана.

Сахар и холестерин

— Как правильно выйти из поста? Очевидно , что резкий обратный переход тоже бесследно не пройдет.

— Конечно, после ограничений хочется всего и сразу. Но во избежание проблем стоит так же постепенно добавлять те продукты питания, которых вы были лишены, — мясо, яйца, молочку. И хотя бы на неделю-две растянуть такой переход.

Резкий выход из поста чреват и проблемами с желудочно-кишечным трактом — запорами и диареями, и набором веса, и эндокринными сбоями. Особенно если это будет не только употребление запрещенных ранее продуктов, но и просто переедание.

Если мы резко добавляем сладости, которых были лишены, то велика вероятность повышения сахара.

Диабет , глюкометр.

— Как понять , что есть проблема со здоровьем после выхода из поста , помимо очевидных нарушений в работе желудка и кишечника?

— При незначительном повышении уровня сахара может не быть никаких симптомов. Но многие отмечают общую слабость и упадок сил, когда делать ничего не хочется. Для повышенного сахара иногда характерна сухость во рту. Человек начинает больше пить, а ночью не раз встает в туалет. Возможны онемения конечностей и проблемы со зрением.

Еще жалуются на нарушения памяти и внимания — проще говоря, соображаешь не так, как раньше. Все эти проявления — повод заподозрить сахарный диабет и обратиться к терапевту или эндокринологу.

Цифра От 3,3 до 5,5 ммоль/л — такова норма сахара в крови натощак, после еды — 5,6−6,6 ммоль/л. Показатель 6,7 ммоль/л после анализа натощак говорит о гипергликемии — повышенном сахаре в крови. Если симптом проявляется хронически, значит, велика вероятность, что у пациента сахарный диабет.

Если резко выйти из поста, может развиться так называемый преддиабет, когда уровень сахара в крови постоянно выше нормы, но не настолько, чтобы диагностировать сахарный диабет. Такие люди оказываются в группе риска.

Если при выходе из поста резко увеличилось количество животных жиров в пище, то это может вызвать и резкое повышение холестерина. Тут в принципе никаких жалоб никогда не бывает, пока из-за холестериновых бляшек, забивших сосуды, не начинаются проблемы с сердцем и мозгом. Чтобы этого избежать, нужно постараться снизить вес и ограничить животные жиры. Высокий холестерин нельзя оставлять без лечения.

Если повышен и сахар, и холестерин, а, как правило, так и бывает, то получается двойная опасность и нагрузка на сосуды.

Сердце. unsplash.com

— Как часто к вам обращаются люди , которые неправильно соблюдали пост?

— Как правило, пациенты не связывают какие-то нарушения в организме непосредственно с постом. Я никогда об этом не спрашиваю, это тонкая религиозная тема. Вообще, человек часто не может связать заболевание и неправильное питание.

К эндокринологу и идут пациенты, которые не могут разобраться, в чем проблема сбоев в организме, когда вроде все в норме и другие врачи ничего не диагностировали.

Жалобы на общее плохое самочувствие и потерю сил — самые частые. После поста таких людей будет чуть больше, чем обычно.

Хорошо, если бы все, кто сейчас соблюдает пост, правильно его закончили и пришли к нам просто похвастаться хорошим самочувствием и здоровьем.