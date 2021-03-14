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Здоровье

Можно ли есть еду, упавшую на пол? Эксперт опроверг «правило пяти секунд»

Руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков рассказал радио Sputnik, можно ли есть упавшую на пол еду, если быстро поднять.

Еда.
Еда.
unsplash.com

Шестаков посоветовал забыть про «правило пяти секунд», согласно которому микробы не успевают «заразить» упавшие на пол продукты, если быстро поднять.

«Каким бы чистым вам ни казался пол внешне, микробов мы не видим, поэтому нет возможности оценить количество микроорганизмов. В любом случае все, что падает на пол, должно быть утилизировано и ни в коем случае не должно быть съедено», — предупредил ученый.

По его словам, даже на чистом полу присутствуют принесенные с улицы опасные бактерии и вирусы.

«Например, через обувь, если мы наступили в фекалии животных и в домашней обуви прошлись через прихожую. Или через одежду, которая была в общественном транспорте», — пояснил эксперт.

Биолог подчеркнул, что в другом человеке могут быть микробы, которые ему абсолютно безразличны, а нас они могут убить. И наиболее вероятным местом, где они присутствуют, — это именно пол.

Шестаков отметил, что поднять и съесть можно только то, что упало на чистый домашний стол. При этом не стоить доверять чистоте столов в местах общепита.

Ранее известная врач-терапевт назвала болезни, о которых предупреждает чувство тревоги.

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