Врач назвала болезни, о которых предупреждает чувство тревоги

Тревога может может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с щитовидной железой или бронхиальной астмы, а также может быть связана с гормональными изменениями и невротическими заболеваниями.

«Сердечный приступ, такой как приступ стенокардии при ишемической болезни сердца или начинающийся инфаркт миокарда, практически всегда сопровождается чувством нехватки воздуха и чувством тревоги. Таким образом организм пытается довести до нашего сознания, что сердечной мышце не хватает кислорода», — сообщила Чернышова.

Сильная тревога не всегда означает сердечный приступ: это может быть связано с гормональными изменениями у женщин и происходить во время приливов.

Сильное беспокойство может возникать у людей с нервными расстройствами и во время панических атак.

Если человек периодически испытывает безосновательную тревогу, не связанную с конкретной жизненной ситуацией, то ему необходимо пойти к терапевту и начать с ЭКГ-исследования, чтобы исключить стенокардию.

«Когда мы исключим сердечно-сосудистые заболевания, можно разбираться дальше, с чем это связано: с гормонами, особенностями психологического состояния, проблемами с щитовидной железой или бронхиальной астмой», — отметила врач.

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