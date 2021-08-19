Россиянам посоветовали кушать червивые яблоки

Кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала радио Sputnik , сколько яблок можно съедать в день, кому они противопоказаны, и что делать с червивыми плодами.

Мойсенко отметила, что свежие яблоки не стоит кушать людям, у которых есть болезни поджелудочной железы и кишечника — можно только в печеном виде.

Для тех, кто на пищеварительную систему не жалуется, яблоки — очень полезный продукт.

«Полезны и красные, и зеленые, и желтые яблоки. Если мы говорим о человеке возрастном, то нужно выбирать яблоки с наименьшим количеством лишней фруктозы, нейтральные — не сладкие и не кислые. Как правило, это желто-зеленые яблоки», — уточнила диетолог.

В кожуре содержится много полезных веществ, в том числе антиоксидантов и клетчатки, поэтому чистить не обязательно, достаточно хорошо помыть.

Нож и яблоко. СС0

Яблоки лучше есть в первой половине дня, в любом случае не позднее полдника. Зимой и весной достаточно 100 граммов яблок.

Летом и осенью, когда есть возможность получить свежие плоды, необходимо съедать 300 граммов. Кушать слишком много яблок нежелательно, подчеркнула Мойсенко.

Также она посоветовала не выбрасывать червивые яблоки, поскольку это «знак качества».

«Если яблоко червивое, значит, это хорошее яблоко, не переполненное нитратами, пестицидами. Его надо промыть и слегка подчистить ножом подпорченную часть», — рассказала врач.

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