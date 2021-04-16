Почки деревьев посоветовали есть россиянам. Рецепт

Шеф-повар и специалист по гастроботанике Андрей Колодяжный призвал россиян есть почки растений весной.

Это уникальная возможность восполнить нехватку витаминов в организме, уверен шеф. Особенно полезны молодые, еще не раскрывшиеся почки.

Почки березы и тополя богаты витамином С и смолами. Их следует использовать в апреле, поскольку в мае они уже начинают горчить и из них появляются листья, рассказал радио Sputnik.

Рецепт

Чтобы приготовить блюдо их почек, их надо замочить в горячей воде на 15−20 минут, чтобы удрать горечь, а затем обжарить на сливочном масле и подавать с гречкой и белыми грибами. Также почки можно добавлять в выпекаемый хлеб или готовить из них весенние закуски.

Умеренность

Однако при поедании почек следует проявлять умеренность, поскольку большое количество продукта может принести вред, пишет News.ru. Собирать почки нужно не в черте больших городов и подальше от автомобильных дорог.

В Кремле

Ранее повар Путина рассказал, какое «первое» предпочитает президент. Выяснилось, что это борщ.

Предпочтение именно борщу оказывал Борис Ельцин. Он любил, чтобы в борщ добавляли свиную или говяжью грудинку или свиной язык.

Михаила Горбачев предпочитал более легкий вариант борща, больше похожего на русские щи.