О гребешках и поварах Кремля рассказал Путин на заседании Госсовета

Когда Путин стал президентом, его спросили о вкусовых предпочтениях, чтобы приготовить его любимое блюдо.
Глава государства признался, что ему не нужны экзотические блюда, изыски. Повар предложил приготовить гребешки, Путин согласился.
На следующий день российскому лидеру подали гребешки, поинтересовались — понравилось ли ему блюдо.
— Ну что, нравится? — спросил повар.
— Ну да.
— Слава богу, а то мы столько кур зарезали, — цитирует главу государства и шеф-повара «МК».
Трансляцию мероприятия вели в Telegram-канале Кремля.
Ранее повар Путина рассказал, какое «первое» предпочитает президент. Выяснилось, что это борщ. Также президент любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек.
Между тем россиянам посоветовали есть почки деревьев (рецепт).