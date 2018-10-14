В Алтайском крае запускают грибную ферму

Выращиванием вешенки планирует заняться компания «Курорт Белокуриха» для собственных нужд — объем потребляемой грибной продукции на курорте составляет 10 тонн в год, поэтому было решено заняться их производством. Также на ферме планируют наладить переработку грибов. Отмечается, что новое мини-предприятие станет частью агротуристического кластера «Алтайские луга».

В настоящее время ферма на этапе реконструкции. Производство планируется автоматизировать: за освещением, влажностью и температурой будут следить специальные установки. Первый урожай вешенки ожидают получить в конце декабря.

О своих планах создать первый в Сибири аграрно-курортный кластер компания «Курорт Белокуриха» сообщила в апреле 2017 года. В кластер войдут предприятия по производству мясной продукции, хлебобулочных изделий, пива, вина и питьевой воды, повидла и джемов. Дочернее предприятие компании «Алтайские луга» разводит галловейскую мясную породу коров и новоалтайскую породу лошадей и готовит цех по производству колбасных изделий и переработки мяса.