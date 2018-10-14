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В Алтайском крае запускают грибную ферму

В Смоленском районе Алтайского края откроют новое пищевое производство, сообщает официальный сайт региона. На территории комплекса «Сибирское подворье» построят грибную ферму.

Вешенка.
Вешенка.
СС0.

Выращиванием вешенки планирует заняться компания «Курорт Белокуриха» для собственных нужд — объем потребляемой грибной продукции на курорте составляет 10 тонн в год, поэтому было решено заняться их производством. Также на ферме планируют наладить переработку грибов. Отмечается, что новое мини-предприятие станет частью агротуристического кластера «Алтайские луга».

В настоящее время ферма на этапе реконструкции. Производство планируется автоматизировать: за освещением, влажностью и температурой будут следить специальные установки. Первый урожай вешенки ожидают получить в конце декабря.

О своих планах создать первый в Сибири аграрно-курортный кластер компания «Курорт Белокуриха» сообщила в апреле 2017 года. В кластер войдут предприятия по производству мясной продукции, хлебобулочных изделий, пива, вина и питьевой воды, повидла и джемов. Дочернее предприятие компании «Алтайские луга» разводит галловейскую мясную породу коров и новоалтайскую породу лошадей и готовит цех по производству колбасных изделий и переработки мяса.

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