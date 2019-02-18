В Алтайском крае подорожали путёвки в детский лагерь

Стоимость путевки в детские загородные лагеря в Алтайском крае выросла на 5%, сообщает мэрия Барнаула. Несмотря на это, уже сейчас от жителей региона поступило около 1,5 тысяч заявок, что на 43% больше, чем в тот же период 2018 года.