В Алтайском крае подорожали путёвки в детский лагерь

На настоящий момент цена путевки в детский лагерь составляет 16 тысяч рублей. За лето в восьми муниципальных лагерях смогут отдохнуть пять тысяч барнаульских школьников.
Напомним, всем жителям Алтайского края, воспитывающим детей от 6,5 до 15 лет, в 2019 году будут компенсировать стоимость путевки в размере 6000 рублей. Сотрудникам органов государственной власти края, краевых государственных и муниципальных учреждений дополнительно — 4200 рублей. Многодетным семьям — 14400 рублей на третьего и каждого последующего ребенка, на первых двух детей — по 6000 рублей на каждого.
Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявку до 31 марта.