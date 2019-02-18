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В Алтайском крае подорожали путёвки в детский лагерь

Стоимость путевки в детские загородные лагеря в Алтайском крае выросла на 5%, сообщает мэрия Барнаула. Несмотря на это, уже сейчас от жителей региона поступило около 1,5 тысяч заявок, что на 43% больше, чем в тот же период 2018 года.

Детский лагерь.
Детский лагерь.
Михаил Хаустов

На настоящий момент цена путевки в детский лагерь составляет 16 тысяч рублей. За лето в восьми муниципальных лагерях смогут отдохнуть пять тысяч барнаульских школьников.

Напомним, всем жителям Алтайского края, воспитывающим детей от 6,5 до 15 лет, в 2019 году будут компенсировать стоимость путевки в размере 6000 рублей. Сотрудникам органов государственной власти края, краевых государственных и муниципальных учреждений дополнительно — 4200 рублей. Многодетным семьям — 14400 рублей на третьего и каждого последующего ребенка, на первых двух детей — по 6000 рублей на каждого.

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявку до 31 марта.

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